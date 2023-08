”Mi-a rupt inima” Adda trage un semnal de alarmă, după întâlnirea cu o fană. Artista a ținut să spună asta, imediat după întâmplarea de la concert

In articol:

Adda este una dintre vedete care a ales să fie transparentă în fața fanilor de la concerte și din mediul online.

Mai ales de când a fost diagnosticată cu boala Lyme, cântăreața a ales să vorbească liber despre orice subiect al vieții sale și să fie un model pentru cei din jur, mai ales pentru tânăra generație, care îi ascultă muzica și o urmărește.

Adda vine cu sfaturi prețioase pentru doamne și domnișoare

Astfel că, luând în considerare numărul de oameni care o urmăresc și ceea ce vrea să transmită, Adda a tras un semnal de alarmă acum în online, după o întâmplare de la unul dintre concertele sale.

Soția lui Cătălin Rizea spune că după ce o fană i-a cerut să facă o fotografie împreună, pe care ulterior a ținut să o editeze, a realizat că ceea ce se întâmplă în rândul tinerei generație nu este deloc un lucru bun.

Mai mult decât atât, ea spune că de vină pentru aceste lucruri ar fi chiar persoanele publice, care își etalează zilnic viața în mediul online și la televizor, făcând ca totul să pară perfect.

Iar această perfecțiune falsă, subliniază artista, ar fi cea care ”îmbolnăvește” acum tânăra generație, care este într-o continuă goană după a arată ce, de fapt, nu este.

Motiv pentru care, acum, din dorința de a nu mai face parte din acest trend al vedetelor perfecte, Adda vine cu sfaturi pentru doamnele și domnișoarele care o iau drept model.

Vedeta le spune femeilor să fie ele, să fie reale, asumate, să se respecte și să se iubească indiferent de felul în care arată.

Și asta pentru, mai notează ea, iubirea de sine atrage și iubirea celor din jur, iar cu iubirea, mai spune ea, lumea este mai frumoasă, iar oricine și orice se poate salva.

”De mult voiam să abordez subiectul asta pentru că se întâmplă la fiecare concert. Cel mai des la fete văd asta. Facem poze direct cu filtre în care au față acoperită sau și-o acoperă ulterior și postează așa. Pe o față am întrebat-o odată de ce face asta. Și mi-a răspuns “Nu sunt frumoasă!”. Era foarte frumoasă! Și mi-a rupt inima. Și apoi, înainte să-i țin prelegerea aferentă, mi-am dat seama că noi greșim. Noi ăștia publici. Noi ăștia “perfecții” lumii. Că le arătăm o lume editată și falsă. Nimeni nu este perfect. Și 90% din ce este pe online este editat. Și eu îmi editam mai demult pozele. Și acum o fac, dar nu mai folosesc faceapp. Pentru că folosindu-l, am început să nu mă mai plac. Și am zis… ok, asta nu e bine. Pentru sănătatea mea sufletească și mentală. Mi se spune des. “De ce te postezi ciufulită sau nemachiată?!”, “Tu trebuie să fii perfectă!”. Nu. Nu trebuie să fiu perfectă. Și nici nu o să fiu. Tot ce pot să fac este să mă iubesc așa cum sunt. Și să radiez iubire. Pentru că iubirea înseamnă frumusețe. Și frumusețea e subiectivă. Și s-a găsit unu în lumea asta care să mă placă așa cum m-a lăsat natură. Și m-a luat de nevasta. Iubiți-va, fetelor. Cu coșuri, celulită, vergeturi. Cu riduri, alunițe, cicatrici. Toate aceste “accesorii” spun povești despre noi. În special povești despre curaj. Și hai să fim mai bune, noi fetele, mai ales, una cu cealaltă. Că prea ne lovim, ne comparăm și uităm ce înseamnă respectul și empatia”, a scris Adda, pe contul său de Facebook.

