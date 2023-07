”Mi-a săpat groapa” De ce ar fi atacat-o, de fapt, Daniel Balaciu cu un ciocan pe Dana Roba? Make-up artistul a făcut noi dezvăluiri din mariajul ei, de dinainte să ajungă în comă

In articol:

Dana Roba traversează o perioadă grea a vieții, după ce soțul a dus-o în pragul morții. Daniel Balaciu i-a aplicat mai multe lovituri de ciocan la nivelul capului și membrelor și doar o minune a făcut ca vedeta să mai rămână în viață, ba chiar, acum, să fie alături de fiicele sale și să își reia activitatea profesională.

Spune că se simte bine, că este fericită că-și vede fetele, dar, în spatele zâmbetului pe care-L afișează și a puterii de care dă dovadă, Dana Roba ascunde o mare tristețe.

Dana Roba vrea ca soțul să plătească pentru ce i-a făcut

Regretă, spune ea, și plânge ori de câte ori se privește în oglindă, că soțul a dus-o în punctul în care să-și piardă părul. Pe lângă multe alte suferințe, faptul că trebuie să se obișnuiască cu noua sa înfățișare îi dă de furcă brunetei.

Însă, fiind conștientă că a doua șansă la viață a primit-o de la Dumnezeu, Dana Roba lasă totul în urmă și se arată recunoscătoarea celui de sus că a decis să o aducă înapoi alături de fiicele sale.

Tot ce mai speră acum este ca justiția să își facă treaba și cel care i-a săpat groapa să cadă, de fapt, singur în ea.

Mai ales că, subliniază ea, fetele lor încă țin minte tot ce Daniel i-a făcut în noaptea în care a lăsat-o inconștientă, într-o baltă de sânge.

Fapta pe care ar fi comis-o, spune fosta iubită a lui Nicolae Guță, pentru a-i putea fura zeci de mii de euro din casă, dar și din supărare.

Iar supărarea omului ar fi avut la bază faptul că Dana Roba nu ar fi acceptat, atunci când au decis să divorțeze, să renunțe la copii, adică să îi ofere lui custodia. Lucru pe care ea spune că nu l-ar face niciodată, căci cele două minore sunt tot ce are și cele care i-au dat putere să se întoarcă din morți.

De ce ar fi atacat-o, de fapt, Daniel Balaciu cu un ciocan pe Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

”Uneori plâng când mă văd fără par în cap, îmi este foarte greu să mă obișnuiesc așa, dar nu am curaj să îl întreb pe Dumnezeu de ce m-a îngăduit să trec pe aici… știe El de ce… Eu îi mulțumesc zilnic că sunt în viața și că m-a lăsat mama la copiii mei. Iar acel monstru care mi-a săpat groapa, a căzut chiar el în ea. Am încredere că judecătorul va judeca drept această faptă. A premeditat totul cu ceva timp înainte, din surse am înțeles că el a vrut să îmi ia viața, pentru a putea să îmi fure cei 20.000€ și pentru faptul că eu nu am vrut să renunț la copii. Mereu mă ruga ca să renunț în fața notarului la copii, ceea ce nu aș putea face niciodată. Chantal și Celine sunt cea mai frumoasă avere pentru mine. De când el e la arest, fetițele nu au întrebat niciodată de el, ele țin minte cu lux de amănunt tot acest moment monstruos”, este mesajul pe care acum Dana Roba l-a publicat în online.