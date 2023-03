”Mi-a venit poftă, din nou” Anca Țurcașiu a spus că nu mai face asta niciodată, însă nu s-a abținut! Primii care au aflat au fost chiar fanii ei

In articol:

Anca Țurcașiu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, aceasta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci nu de mult, Anca le-a spus admiratorilor săi că nu va mai găti, însă nu s-a abținut, așa că le-a arătat fanilor de pe rețelele de socializare cum pregătește o rețetă de ciorbă de lobodă, chiar vineri seara.

„La un moment dat am zis că nu mai gătesc, dar ce credeți, mi-a venit poftă din nou și fac o ciorbă de lobodă. Am pus morcovi, păstârnac, țelină, pătrunjel, ceapă puțin la călit, pun apă fiartă peste ele, le las să fiarbă puțin, vă arăt șa sfârșit.”, a spus Anca Țurcașiu, în mediul online.

Anca Țurcașiu a vorbit despre perioada când a fost însărcinată cu fiu ei, Radu

În urmă cu ceva timp, Anca Țurcașiu și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit deschis despre perioada când a fost însărcinată cu fiul ei, Radu. Vedeta susține că nu are amintiri plăcute de atunci, asta pentru că nu a avut o sarcină tocmai ușoară, însă totul a trecut când și-a ținut pentru prima dată fiul la piept.

„În ’99 am născut. A fost foarte greu pentru că am avut o sarcină foarte grea. Nu a fost o perioadă frumoasă din viața mea cum spun multe femei. Nu am înflorit, nu am țopăit, numai m-a durut tot! A fost foarte greu, dar a trecut. Nu am avut o amintire plăcută din timpul sarcinii. Maternitatea, în schimb, înseamnă să îți ții copilul în brațe și să realizezi că din momentul acela rămâne cineva după tine și tu ai ca țel să faci tot ce poți pentru sufletul acela de om pe care l-ai adus pe Pământ, să fie fericit.”, a declarat Anca Țurcașiu, pentru demamici.ro.

Anca Țurcașiu și fiul ei, Radu [Sursa foto: Facebook ]