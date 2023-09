”Mi-a zis că trebuie să îl șterg” Radu Vâlcan a fost pus la punct de soție, chiar în trafic. Ce s-a întâmplat când Adela Popescu i-a luat telefonul prezentatorului? ”E un pretext”

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de ani buni, sunt căsătoriți din 2015, au trei copii împreună și au devenit în ochii lumii un model demn de urmat.

Și asta pentru că se afișează în mod natural, cu sinceritate, dar și pentru iubirea care îi leagă.

Iar acum, în numele iubirii, pentru a mai profita de puțin timp în doi, Radu și Adela și-au lăsat copiii acasă și au dat fuga în oraș.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, ieșire nocturnă, fără copii

Iar în drum spre destinația finală, cei doi soți au intrat în legătură cu fanii din online, acolo unde fiecare a spus ce a vrut.

Radu Vâlcan, în stilul caracteristic, mai în glumă, mai în serios, a mărturisit că, inițial, soția l-a corectat și nu l-a lăsat să publice ceea ce-și dorea.

Dar el nu pune la suflet și important este că au timp liber pentru a petrece împreună, departe de tot ce înseamnă grijile și responsabilitățile de părinți.

”Făcusem un story mai devreme, începusem mai devreme, dar am zis ceva și mi-a zis iubita mea că trebuie să îl șterg, să șterg story-ul ăla, nu știu ce naiba am zis… Băi, am ieșit și noi în oraș ca oamenii mari, ne simțim foarte bine”, a spus Radu Vâlcan, pe Instagram.

După această mărturisire, pentru că se aflau în trafic, Adela Popescu a preluat ea telefonul soțului, astfel încât el să fie atent la cum șofează.

Radu Vâlcan a fost pus la punct de soție, chiar în trafic [Sursa foto: Instagram ]

Nu s-a legat de cele spuse de Radu Vâlcan, ci a dorit doar să-și etaleze noul look.

Fosta prezentatoare și-a schimbat culoarea părului și este încântată nevoie mare de rezultat.

Însă, cum timpul trece și peste ea, vedeta a recunoscut că au început să i se vadă și ei semnele anilor ce vor veni.

”Am preluat eu, am pus mâna pe telefonul soțului. Tot ce urmează să vă spun e un pretext ca să vă arăt și să vă spun la final cât îmi place textura de păr natural, cum strălucește, e ceva incredibil. A, dar voiam să vă mai spun ceva, mi-au apărut fire albe”, a spus și Adela Popescu.