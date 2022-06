„Mi-am dat seama înca o dată” Adela Popescu, veste neașteptată, după ce Radu Vâlcan a plecat și a lăsat-o singură cu copiii

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează una dintre cele mai apreciate perechi din lumea mondenă. Mariajul lor a rezistat de-a lungul anilor, iar în tot acest timp cei doi și-au clădit una dintre cele mai frumoase familii din showbiz. Din rodul iubirii celor doi au rezultat trei băieți: Andrei, Alexandru și Adrian, care încă nu a împlinit un an.

Viața cu trei copii nu este deloc ușoară, ba chiar aceștia nu și-au angajat și o bonă care să-i ajute să aibă grijă de cei mici. Au recunoscut că viața lor este un haos, însă pe care nu l-ar schimba niciodată.

Adela Popescu, mesaj neașteptat pe Internet, după ce a rămas singură acasă cu copiii

Prezentatoarea TV este forte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram pe care îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei atât pe plan profesional, dar și personal. Ei bine, în urmă cu câteva ore, blondina a anunțat că a rămas singura cu cei trei băieți, căci Radu Vâlcan a plecat să participe la un eveniment caritabil.

Unul dintre băieți a făcut febră peste noapte, iar vedeta de televiziune a trebuit să se descurce singură cu problemele de sănătate ale acestuia. Adela Popescu a realizat în acel moment în care soțul ei era departe de casă cât de norocoasă este să aibă pe cineva care să o ajute și să o sprijine în creșterea fiilor ei.

„Astazi a fost o zi plina si foarte frumoasa.

Ce nu se vede in aceste fotografii este ca azi noapte Andrei a facut febra. Nu ca ar fi mare lucru. Copiii fac mereu. Dar Radu era la munte pentru maratonul la care urma sa participe astazi si deci noaptea am petrecut-o facand singura planton. Si desi nu pomenesc acum de vreo situatie iesita din comun, mi-am dat seama, inca o data, ce bine e sa le duci pe toate, si bune si rele, cu partenerul tau, cu tatal copiilor tai.

Sigur ca daca era acasa ma supara ca a adus Nurofen in loc de Paracetamol, sau ca apa pe care o cerea unul din copii, era prea rece sau prea calda.

Dar acum ca nu a fost, am realizat, din nou, ce important este si ca seara pun capul pe umarul lui si stiu ca suntem amandoi in asta, parte in parte, in mod egal, cu tot sufletul…Si astfel, orice moment, indiferent cat de greu, devine mai usor.

Mamici ce va cresteti copilasii singure, sunteti adevarate eroine. Voi sunteti adevaratele eroine.

Voua nu va ia nimeni “sacul” de pe umerii vostri ca sa il puna pe ai lui…”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.