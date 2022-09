„Mi-am făcut analize. Am zis că se întâmplă ceva” Temerile Lorei au fost confirmate de medic! Ce diagnostic neașteptat a primit?! Artista, nevoită să renunțe la micile plăceri

In articol:

Lora și-a deschis sufletul în fața fanilor ei încă o dată, așa că a povestit că în viața ei s-au produs niște schimbări radicale, pe care nu le poate controla în vreun fel. La un moment dat, artista a fost pusă în situația în care să meargă la medic pentru a face un set de analize amănunțite, ocazie cu care a aflat că are anumite probleme de sănătate care o determină să fie foarte atentă la ceea

ce mănâncă. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Lora?

Mai exact, Lora a povestit în cadrul unui interviu că, după ce a mâncat câteva paste, corpul ei a reacționat într-un fel cu totul neașteptat. Artista s-a umflat foarte tare doar după ce a luat o singură furculiță din preparat, motiv pentru care a decis să meargă la medic pentru mai multe investigații. În acel moment a aflat că are intoleranță la gluten, așa că a fost nevoită să facă o serie de schimbări majore în ceea ce privește alimentația sa.

Lora are intoleranță la gluten

În urma analizelor medicale, a depistat faptul că are intoleranță la gluten, motiv pentru care s-a găsit nevoită să renunțe definitiv la alimentele care conțin această proteină. În acest moment, Lora caută să cumpere din magazine numai alimente care nu conțin gluten, pe această listă intrând și pâinea.

„Vreau să încep să merg la sală. Mi-am făcut abonament într-un sfârșit, ca să mă motiveze. Că atunci când le primești cadou parcă nu prea îți vine, că sunt cadou, dar când dai banii pe abonamente te motivează altfel. Sfat! Deci, nu primiți abonament la sală cadou că nu vă duceți. În rest mi-am descoperit alergia la gluten și am renunțat complet. De atunci, pur și simplu m-am dezumflat. Pentru că se pare că eram „capitonată” ca să zic așa. Cred că ăsta e cel mai potrivit cuvânt. Eram „capitonată”, nu era grăsime, era așa „pufoasă”. Nu cred că se vedea neapărat, dar mă simțeam eu

Mi-am făcut analize. Am zis că se întâmplă ceva pentru că la un moment dat, într-o zi nu mâncasem decât niște paste, o dată am învârtit furculița în niște paste, am luat o singură dată și m-am umflat foarte tare. Atunci mi-am dat seama că este ceva în neregulă cu mine”, a povestit Lora, conform Ego.