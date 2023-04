„Mi-am imaginat că fac cancer” Theo Rose și-a deschis sufletul în fața fanilor! A vorbit despre asta abia acum

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, tânăra a intrat în sufletele românilor prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, iar un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a vorbit despre anxietatea cu care s-a

confruntat în trecut.

Nu de puține ori, viitoarea mămică a dezvăluit că a fost o perioadă grea pentru ea, iar recent, în cadrul unei emisiuni online, aceasta a explicat care au fost fricile cu care s-a confruntat.

Citește și: „La fel de ușor te vor huidui și te vor uita” Theo Rose a dat cărțile pe față, cu două zile înainte de Paște! Artista a transmis un mesaj neașteptat tuturor fanilor ei

„Mi-a fost frică că o să înnebunesc, când începusem cu anxietatea și încă nu învățasem cum să controlez stările astea și nici nu apelasem la terapie de vreun fel. Mi-a fost frică că înnebunesc, că o să încep dintr-o dată așa să o iau ”lulu” și să ies pe stradă așa și să ies pe stradă să dau în cap la oameni.(...) Uite de exemplu, eram în timpul terapiei Bowen, asta e un fel de masaj, unde îți sunt apăsați anumiți centrii nervoși, care au ca scop să te relaxeze suficient de tare și să-ți ajute corpul să se lupte cu factorii nenorociți, din exterior. Eram pe masă la masaj la tanti aia și cât mă freca acolo și mă masa, avea și așa o vorbă, îi plăcea să vorbească și avea o voce dulce, dar la un moment dat, m-a indus așa într-o stare de i-am zis: <<Vă rog frumos, haideți să ne grăbim că eu mi-am imaginat că fac cancer și vreau să plec de aici de la dumneavoastră>>. M-am dus direct la biserică. Nu că fac atunci pe loc, dar că urmează se se întâmple”, a dezvăluit Theo Rose, în cadrul unei emisiuni online.

Citeste si: Bianca izbucnește în lacrimi! Ce s-a întâmplat, de fapt, în club? Andreea Mantea face dezvăluiri incredibile. Nu ratați o nouă ediție ”Casa Iubirii”, marți, 25 aprilie, de la 10:00 și de la 16:30- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat cu șase soții a dat 100.000 de dolari pe un pat de 6 metri, pentru a nu mai fi obligat să doarmă pe jos- stirileprotv.ro

Theo Rose [Sursa foto: Captură YouTube]

Cine o va ajuta pe Theo Rose cu creșterea fiului ei

Curioși din fire, fanii au dorit să afle cine le vor fi alături celor doi părinți atunci când bebelușul lor va veni pe lume, având în vedere că atât Theo Rose, cât și Anghel Damian sunt implicați în numeroase proiecte.

Citește și: Theo Rose a dat vestea cu zâmbetul pe buze! S-a întâmplat cu două luni înainte de a-și aduce băiețelul pe lume. Toată lumea a felicitat-o: "A trecut repede timpul"

Citeste si: Romică Țociu, despre separarea de Cornel Palade. Cei doi formează un cuplu pe scenă de mai bine de 30 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 26 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Gestul Prințului William față de Kate Middleton la cea mai recentă apariție publică a stârnit numeroase controverse- radioimpuls.ro

În acest sens, artista le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele de socializare că ea și iubitul ei au găsit o soluție, împărtășind totul cu fanii.

"Are cine să mă ajute. Am stabilit că vine o doamnă pe timpul zilei, de luni până vineri, de dimineața, devreme, până seara. Ca să putem să ne mișcăm, dacă avem treabă în oraș. Ceea ce o să fie, că na, v-am zis că încep activitățile. Și mama, care s-a oferit să ne stea la dispoziție în weekenduri, când o să am cântări, să rămână și noaptea. Sau să mă mai odihnesc și eu nopțile și să stea ea.", a spus Theo Rose, într-un live, pe Instagram.