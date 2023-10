„Mi-am luat gândul” Magdalena Chihaia nu s-a abținut! Ce a spus despre femeia cu care s-a cuplat Dinu Maxer la scurt timp după ce s-au cunoscut?!: „I-a venit între timp și un pansament” EXCLUSIV

Dinu Maxer a divorțat de Deea, trecând de atunci prin tot felul de etape ale vieții, dar și relații. Prima femeie care i-a picat cu tronc, după ce a devenit burlac, a fost Ada.

Însă, până la ea, a comunicat profesional cu Magdalena Chihaia. Fosta concurentă a show-ului de umor s-a declarat a fi fana artistului imediat ce l-a cunoscut personal, urmând să petreacă o seară lungă, dar ca între prieteni.

Magdalena: Primul lucru a fost așa: Bună, eu sunt Dinu Maxer. Eu i-am zis: Bună, eu sunt Magda, fana ta. Florin era de față, râdea de noi.

Dinu: Florin Burescu, prietenul nostru comun, care cumva este și nașul relației. Noi ne-am cunoscut în seara respectivă, am stat de vorbă foarte mult, până pe la 4 dimineața, dar după nu am vrut să continuăm, am simțit ceva fiecare, dar am fost reținuți.

Însă, lucrurile nu s-au legat nicicum după orele petrecute împreună.

Și, conform spuselor brunetei, pentru WOWnews , pe fir a intrat Ada.

Tânăra, de origine din Târgu Jiu, l-a cunoscut pe artist la o zi de naștere, moment în care flacăra dintre ei s-a aprins rapid, dar la fel de repede s-a și stins. Multă lume spunând atunci că, de fapt, între Ada și Dinu nu au existat sentimente, ci au format o relație-pansament, de care fiecare avea nevoie, căci ambii veneau după câte o iubire eșuată.

De aceeași părere este acum și Magdalena Chihaia, care spune că, observând că între ea și Dinu nu s-a legat nimic, deși ea își dorea, după ce a aflat de apariția Adei, s-a retras și și-a luat

gândul de la o posibilă relație amoroasă.

A decis, însă, că poate să îi fie prietenă, fană și susținătoare artistului, lăsând pe altcineva să îi fie ”pansament”, lucru care s-a și întâmplat și care avea, ulterior, să îi aducă împreună.

Magdalena: Am lăsat-o așa pentru că nu era momentul potrivit. Dinu abia divorțase, deci clar nu era un moment potrivit, iar eu nu voiam să mă bag într-o relație pansament. I-a venit între timp și un pansament (n.r- Ada, femeia cu care s-a cuplat) și după aia am putut să… Eu când am văzut că s-a cuplat mi-am luat gândul, adică nu am mai așteptat nimic. Pur și simplu am zis că îi voi fi prietenă, pentru că are nevoie în primul rând de un prieten și după aceea de celelalte laturi ca și iubită.

Decizie pe care Dinu Maxer o aplaudă acum, spunând că Magdalena l-a cucerit cu maturitatea ei emoțională și răbdarea cu care a tratat situația în care el se afla la acea vreme, după un mariaj de aproape 18 ani.

Mai mult decât atât, el recunoaște că la început nu a văzut în Magda o potențială iubită, căci sentimentele s-au înfiripat între ei pe parcurs, după o escapada la Dubai.

Atunci, deși au plecat ca doi prieteni, s-au întors iubiți, descoperind pe tărâmul miliardarilor câte au în comun și dându-le, în sfârșit, dreptate celor care au văzut încă de la început ceva special între ei.

Dinu: A fost extrem de matură sentimental și a avut răbdare, iar Florin a mai făcut un pas, în momentul în care eu am apărut pe TV și am promovat piesa „S-a furat mireasa”. El mi-a sugerat să colaborez cu Magda și ea a devenit atunci mireasă, moment care ne-a legat iarăși, dar profesional… Culmea, foarte multe persoane au simțit că există ceva între noi, eu simțeam că nu există, deci nu am mințit la vremea respectivă, dar faptul că s-au întâmplat lucruri după aceea și am descoperit în Magda un om senzațional, evident a schimbat atunci opțiunea mea. Nu opțiunea, punctul de vedere.