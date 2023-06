„Mi-am permis să o spun public!” Dinu Maxer i-a prins în fapt pe Deea și Robert, când se sărutau! Nu se aștepta să aibă reacția pe care a avut-o când și-a văzut fosta soție în acea ipostază

In articol:

Deea și Dinu Maxer au divorțat cu mai bine de două luni în urmă, iar cei doi foști soți sunt extrem de fericiți și se pare că amândoi au trecut peste separare. Primul care și-a asumat o nouă relație a fost artistul, însă norocul nu prea i-a surâs în dragoste, căci la scurt timp după ce și-a oficializat povestea de dragoste cu Ada, cei doi și-au și spus ”Adio”.

De asemenea, nu a durat mult timp până când Deea Maxer a anunțat, la rândul său, că are o nouă relația, cu un alt bărbat, Robert pe numele său. Cei doi foști soți nu s-au ascuns să recunoască faptul că noul iubit al artistei a făcut deja cunoștință cu Dinu Maxer și nu oriunde, ci la un eveniment unde vedetele au fost invitate să întrețină atmosfera.

Cei doi bărbați au stat de vorbă, fără nicio problemă, iar la un moment dat Dinu i-a surprins pe fosta soție și iubitul ei sărutându-se, artistul recunoscând că atunci când a văzut întreaga scenă nu a simțit absolut nimic, dându-și seama că a trecut cu totul peste divorțul de fosta soție.

„Acum mă gândesc că ți-aș mai da o altă știre bombă, nu de alta dar ești prietena mea de atâta timp. Fără să vreau, la evenimentul de care s-a scris atâta, unde a fost el și unde n-a venit prin surprindere. N-am fost pus în fața faptului, știam că va fi acolo, ba dimpotrivă am stat de vorbă. La un moment dat, ducându-mă să o chem pe Deea pentru un anumit moment, am avut un botez atipic, trebuia să prezentăm mult mai des.(...) Ducându-ma afară unde stăteau ei la o masă să îi chem, i-am văzut sărutându-se și n-am simțit nimic, un gol în stomac, o supărare, ceva. (...) Mi-am permis să o spun și public, am persoane care nu mă cred, atunci povestesc lucrul acesta ca să mă înțeleagă.”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”.

Ce relație au copiii Deei și ai lui Dinu Maxer cu noul iubit al artistei

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Dinu Maxer a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit despre relația pe care Robert Drilea, noul iubit al Deei Maxer, o are cu copiii săi, Andreas și Maysa.

Ei bine, spre surprinderea tuturor, cei doi copii minori l-au acceptat foarte bine pe Robert în viața lor, obișnuindu-se rapid cu această nouă situație, spune Dinu Maxer.

„Copiii au trecut cu bine peste acest șoc al separării noastre. Ei l -au cunoscut deja pe Robert, noul iubit al Deei. Recunosc, însă, că p entru mine a fost un șoc mare că Maysa, mai ales, l-a a ceptat foarte repede pe el. și Andreas la fel!” , a mărturisit Dinu Maxer, pentru Click.ro.

Deea și Dinu Maxer, alături de copiii lor, Andreas și Maysa [Sursa foto: Instagram]