„Mi-am zis că ce o fi o fi” Andrei Bănuță a vorbit deschis despre rolul pe care îl interpretează în noul serial! Cum a primit vestea: „Eu chiar am dat ce a fost mai bun în ziua aia, neștiind nimic”

Andrei Bănuță este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeuna alături.

Andrei Bănuță, despre debutul în actorie

Mai mult, se bucură de o carieră în plină ascensiune, atât în industria muzică, cât și în cea cinematografică. De curând a anunțat că va cocheta și cu actoria, jucând un rol într-un serial care se anunță un real succes în rândul telespectatorilor. Cu toate acestea, nu este pentru prima dată când Andrei Bănuță este în spatele camerelor de filmat.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Andrei Bănuță este un tânăr foarte talentat, dar și perserevent. Întotdeauna și-a dorit să își construiască o carieră de succes, motiv pentru care atunci când i s-a oferit șansa de a interpreta un rol, nu a stat deloc pe gânduri. În ciuda faptului că nu are studii în domeniul actoriei, a fost sigur că va da tot ceea ce are mai bun pentru nu a nu dezamăgi pe nimeni.

Mai mult decât atât, artistul a mărturisit că nu este pentru prima dată când joacă. Atunci când era doar un copil a jucat într-o reclamă pentru pasta de dinți.

„Mi-au dat mesaj și tot ce am putut să zic prin mesaj a fost: ”mulțumesc pentru șansă. Sper să nu vă dezamăgesc”. Pentru că eu nu am școală. Eu nu am mai făcut asta niciodată. Am jucat într-o reclamă când aveam vârsta de 4 ani. Era la o pastă de dinți pentru Grecia. N-a văzut-o nimeni niciodată, nici măcar eu, dar mi-au zis că m-am descurcat foarte bine. Am luat și bani pentru reclama aia, 150 de lei. Și am stat o zi întreagă”, a mărturisit Andrei Bănuță pentru ego.ro.

Cât de greu i-a fost să interpreteze rolul?

Andrei Bănuță mărturisește că a fost o adevărată provocare această experiență, iar atunci când a dat castingul a învățat tot texul pe de rost. A fost o surpriză, dar și o mare bucurie pentru el atunci când a aflat că a fost acceptat. De atunci și-a dorit să nu dezămăgească pe nimeni, dat fiind faptul că i s-a oferit o șansă atât de mare. Mai mult, faptul că joacă alături de actori mari din țara noastră, l-au făcut să își dorească să devină cea mai bună versiune a sa.

„M-am dus acolo, mi-am învățat textul că mi-a fost rușine. Am dat un casting și am plecat cu coada între picioare. Mi-am zis că ce o fi o fi, eu cât am știut am făcut. Adică eu chiar am dat ce a fost mai bun în ziua aia, neștiind nimic. Se pare că nu a fost chiar atât de rău dacă m-au luat. Acum sunt deschis să învăț pentru că joc cu actori foarte mari. Joc cu oameni care sunt iubiți de public, titrați și care fac asta de-o viață. Care probabil învață 10 pagini de replici în cât timp învăț eu două replici de pe o pagină. Cert este că îmi doresc să fac cinste oamenilor cu care joc, că sunt oameni care fac asta de-o viață”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

