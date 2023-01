"Mi-au băgat bani în saxofon până s-a înfundat". S-a ales regele! Armin Nicoară a dezvăluit povestea din spatele coroanei din lei și euro | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară este unul dintre cei mai îndrăgiți saxofoniști din România, iar cea mai recentă experiență a sa de la evenimente demonstrează clar acest lucru.

Artistul a primit o surpriză de zile mari de la fani, iar piesele sale au fost recompensate pe măsură, căci petrecăreții i-au înfundat saxofonul cu bani.

Înainte de Revelion, Armin Nicoară a cântat la o nuntă din Țara Oașului, acolo unde le-a prezentat invitaților cea mai nouă piesă a lui, pe care urmează să o și lanseze recent. Mesenii au fost atât de încântați după ce l-au ascultat pe Armin că au decis pe loc să-l încoroneze.

Îndrăgitul saxofonist ne-a mărturisit cu emoție în glas cum au decurs lucrurile. Vedeta recunoaște că nu se aștepta la un asemenea succes și cu atât mai puțin la atâta dragoste din partea fanilor, iar atunci când se gândește la acea seară i se face pielea de găină.

Armin Nicoară spune povestea coroanei din bani

Jurnaliștii WOWbiz.ro au stat de vorbă cu Armin și au aflat exact care a fost povestea coroanei din bani pe care invitații de la o nuntă i-au făcut-o.

Cântărețul a fost extrem de emoționant la acel moment și gestul fanilor i-a mers clar la inimă.

"Eu acum cinci ani, am fost primul instrumentist din generația tânără care a revoluționat muzica pentru că în vremea aceea nu exista niciun instrumentist din generația tânără și nu a fost atât de cunoscut precum am fost eu.

În acea vreme, am lansat o instrumentală care a devenit cunoscută nu numai în țară, dar și în afară și a făcut un număr uriaș de vizualizări atunci. Apoi, cu ajutorul tatălui meu, am deveni foarte cunoscut în România și mai ales în Țara Oașului.

Lumea știe care este moda în Țara Oașului și evident, după o pauză de cinci ani, deși am avut multe evenimente în Țara Oașului, am reușit să compun iar o instrumentală care să se cânte la evenimente și în acea seară, la primul eveniment pe care l-am avut după Crăciun, am ales să cânt această instrumentală pe care am creat-o și vreau să spun că a fost un mare succes.

Toți oamenii de la acea nuntă s-au strâns și mi-au făcut coroana de bani care se vede în poză. După ce mi-au făcut coroana și mi-au băgat în bani în saxofon până când s-a înfundat, oamenii au venit și au spus că s-a încoronat cu adevărat regele Armin Nicoară", a mărturisit Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară, în timpul concertului la care i s-a făcut coroana din bani [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară, încoronat regele muzicii

Armin Nicoară a ținut să explice faptul că decizia le-a aparținut în totalitate fanilor. Deși este extrem de cunoscut, cântărețul este și cât se poate de modest așa că s-a bucurat enorm când a văzut că publicul său a luat această decizie în Țara Oașului.

"Eu nu vreau să mă laud, dar lumea a venit și a spus că s-a încoronat Regele Armin Nicoară pentru că toți instrumentiștii care au venit în Țara Oașului și nu numai, mereu au spus că sunt cel mai bun saxofonist din generația tânără. Așa că acum, oamenii au spus că s-a încoronat regele Armin Nicoară pentru că, pe acea instrumentală pot spune că toată lumea a vuit.

Toți mi-au spus că am un ton la saxofon pe care nu îl are nimeni. Toți încearcă să îmi copieze stilul, dar oamenii îmi spun că nu au reușit să facă ce fac eu.

Videoclipul pentru instrumentală l-am filmat acum în vacanță, m-a ajutat foarte mult Claudia. Nu am avut pe cineva să mă filmeze, dar sper să iasă ceva frumos. Eu vreau să o lansez cât mai repede pentru că la noi în muzică se poate întâmpla să te posteze cineva pe rețelele de socializare și am mai pățit această treabă, să îmi ia instrumentală și apoi să o scoată altcineva.

Nu vreau să ajung să mă cert cu cineva și să zică lumea că iar mă cert sau că iar caut circ. O să o lansez pe canalul meu de YouTube și sper să o iubească publicul și să treacă de granițele României", ne-a mai explicat Armin, în exclusivitate.

Armin Nicoară, în timpul concertului la care i s-a făcut coroana din bani [Sursa foto: Instagram]

"Când le-am povestit părinților mei am început să plâng"

Armin a mărturisit că toată întâmplarea l-a marcat enorm. Când a ajuns acasă, după eveniment, le-a povestit părinților tot ce s-a întâmplat și recunoaște că a izbucnit în lacrimi, mai ales pentru că tatăl său este unul dintre cei mai cunoscuți saxofoniști din România.

"Când am ajuns acasă și le-am povestit părinților mei, am început să plâng pentru că pentru mine este o emoție foarte mare. Oamenii au spus că s-a încoronat regele muzicii de petrecere și m-a emoționat. Oamenii au simțit să îmi spună treaba asta, nu eu am spus-o, ci oamenii, iar asta pentru mine a fost o mare bucurie", a mărturisit Armin.

