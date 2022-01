„Mi-au dat fata acasă într-un sac”! Clipe de coșmar pentru o familie din Iași, a cărei fetiță de doar 5 ani a murit la spital, înainte de Crăciun

In articol:

În loc să se pregătească pentru masa de Crăciun, o familie din Iași s-a pregătit pentru înmormântare. Este vorba despre povestea tristă a Andrei, o fetiță de 5 ani care a murit pe data de 21 decembrie 2021. Carina Bilu, mama copilei, a povestit despre clipele de coșmar prin care a trecut în ultima lună.

Pe data de 2 decembrie, femeia s-a prezentat la spital alături de fiica ei, care făcuse febră și avea o saturație de oxigen foarte scăzută. La spital, cadrele medicale au constatat că micuța are coronavirus, motiv pentru care au internat-o.

Adevăratul coșmar ar fi început abia după internarea Andrei, susține mama fetei. Carina Bilu acuză cadrele medicale, cât și doctorul care s-a ocupat de fiica ei, de malpraxis. Tratamentele pe care Andra le primea nu dădeau rezultate, motiv pentru care familia micuței au decis să o ducă în străinătate. Medicul care se ocupa de fetiță s-a opus transferului. În momentul în care au primis confirmarea că o pot duce pe Andra în Germania, totul a fost deja mult prea târziu.

„Copilul a răcit, am mers la medicul de familie, pentru că avea simptomele unei viroze, doar că seara a început să se simtă din ce în ce mai rău, respira greu și a făcut febră. Am ales să mergem la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» din Iași, pentru că ea, în urmă cu 2 ani, a avut pneumonie și m-am gândit că asta e și acum. Am ajuns seara la spital, avea saturație 89-90 la sută, s-a făcut procedura de triaj, am fost testate, ea a ieșit pozitiv, iar eu negativ. I-a fost pusă masca de oxigen, i-au făcut radiografie și i-a pus diagnosticul de pneumonie interstițială. Starea ei s-a agravat și au internat-o în ATI, au intubat-o. Timp de o săptămână i-au administrat tratament Covid-19. După o săptămână au mutat-o pe salon chiar dacă nu erau siguri că e bine complet.

A început să facă febră din 4 în 4 ore, i-au administrat antibiotice foarte puternice. Am vrut să o transferăm în Germania, când am văzut că aici, la Iași, nu mai făceau față. Dr. Lavinia Ionescu, care s-a ocupat de fetița mea, s-a opus total transferului, în timp ce starea ei era din ce în ce mai gravă. Spunea că nu era un caz de transfer, iar când și-a dat și ea seama după multă vreme că nu au soluții, au acceptat transferul, dar a fost prea târziu”, a declarat mama fetiței de 5 ani, pentru BZI.

Carina Bilu și fetița ei, Andra

Fetița de doar 5 ani a stat mai bine de două săptămâni în spital, timp în care i s-au administrat mai multe tratamente. În momentul în care medicul care se ocupa de Andra a acceptat transferul a fost deja mult prea târziu. Copila a murit pe data de 21 decembrie 2021, iar familia este devastată.

„Medicul Lavinia Ionescu pierduse controlul, tot schimba tratamentul și nu avea rezultate. În ziua în care trebuia să o transferăm, i-au administrat niște injecții și adrenalină, încât i-a cedat inima și nu a mai ajuns în Germania. Am internat-o pe Andra la Spitalul «Sfânta Maria» din Iași în data de 2 decembrie și pe 21 decembrie a murit. Noi ca părinți am făcut toate eforturile să o ducem în Germania, însă medicul nu a luat în serios cazul și ne-a dat-o înapoi într-un sac, deși ne spunea mereu că plămânii sunt foarte afectați, nu a încercat să o salveze, deși am ajuns la timp la spital. Resurse erau, dar fără voința și implicarea doctoriței Ionescu noi nu puteam să facem nimic. Am plecat cu ea în brațe la spital și ne-am întors cu mâinile goale și sufletele distruse din cauza sistemului și personalului incompetent. Decesul fetiței a fost declarat pe data de 21.12.2021, ora 18:20. Andra nu avea nicio altă afecțiune, doar că era un copil cu sindrom down”, a a mai spus Carina Bilu, pentru sursa citată mai sus.

