„Mi-au omorât fratele. A plecat să ia apă pentru bebelușul său”. Oamenii din Mariupol vorbesc pentru prima dată despre atacul rușilor. Mărturiile cutremurătoare ale cetățenilor

Mariupol se numără printre cele mai distruse orașe din Ucraina, asta după ce armata lui Putin a atacat contiuu și pe lângă asta, forțele ruse au atacat multe clădiri unde se aflau chiar cetățeni ce se ascundeau în adăposturi.

Situația de pe întreg teritoriul ucrainean devine din ce în ce mai îngrijorătoare, iar ucrainenii din Mariupol au vorbit pentru prima dată despre atacul rușilor asupra orașului lor.

Pe lângă dramele trăite de mulți dintre cetățeni, căci și-au pierdut rudele sau persoanele dragi, aceștia sunt nevoiți să stea ore întregi la cozi interminabile pentru a face rost de mâncare. Locuitorii din Mariupol se ascund în în subsoluri și au rămas chiar și fără apă și electricitate.

„Cum pot pleca? Casa mea a fost aruncată în aer”

Locuitorii din Mariupol sunt îngroziți de ceea ce trăiesc, iar recent, câteva persoane au vorbit despre situația din oraș. În timp ce se afla la o coadă interminabilă în fața unui magazin pentru a achiziționa hrană, o femeie a povestit că locuința sa a fost aruncată în aer și în grija ei se află o fetiță, dar și o bunică de 94 de ani.

„Ovăz, ulei vegetal, conserve de pește, conserve de carne, lapte condensat. Avem o fetiță acasă, avem şi o bunică de 94 de ani, am luat ceva de mâncare și pentru ea.(...) Cum pot pleca? Casa mea a fost aruncată în aer. Stau aici în fața voastră, practic asta e tot ce am. Nu mai am absolut nimic, doar o casă distrusă.”, a spus o localnică din Mariupol.

O altă femeie povestește că este îngrozită în privința problemei cu mâncarea spunând că nu știe ce să mai facă.

Localnica spune că de multe ori găsește cu ce să se hrănească, existând și oameni care mai oferă ajutoare, însă este speriată când se gândește că la un moment dat nu va mai fi așa.

„E înfricoșător, e groaznic... În privința problemei cu mâncarea, nu știu ce să fac. Uneori găsești ceva, alteori oamenii îți dau câte ceva, mai primești ajutoare. Dar ce ne vom face când nu va mai fi aşa?”, a spus femeia.

O jurnalistă din Mariupol a povestit cum a murit fratele său

Nadejda Suhorukova, o jurnalistă din Mariupol, a povestit cum s-a stins din viață fratele său, care a fost lovit de un proiectil, atunci când se află în drum spre un magazin pentru a cumpăra apă pentru bebelușul său. Femeia a mai spus că rușii se luptau cu oricine, fără a ține cont de vârsta, de sex sau de alte lucruri.

De asemenea, Nadeja a mai povestit că în urma atacurilor, în Mariupol, din toate colțurile, din toate geamurile auzeai rugăciuni.

„În Mariupol nimeni nu s-a rugat atât de mult vreodată înainte. Nu știu de ce acolo are loc în continuare acest iad pentru că acolo, în Mariupol, din toate colțurile, din toate geamurile auzeai rugăciuni.

Rușii luptau cu femeile, cu copiii, cu nepoțeii mei, cu pisica mea, cu câinele meu, cu prietenii, cu fratele meu care pur și simpu a plecat să ia apă pentru bebelușul său și pur și simplu a fost lovit de un proiectil. Acum el nu mai este. Înțelegeți? Nu aveam protecție, nu aveam arme. Cum ne puteam apăra? Ei luptau cu oameni dezarmați.”, a povestit Nadeeja Suhorukova.