„Mi-au spus că sunt zgârcit” În ce a investit Dan Negru, de-a lungul carierei sale!? Îndrăgitul prezentator de la „Jocul cuvintelor” a fost mai sincer ca niciodată. Ce mărtursiri a făcut

Dan Negru este de deprate unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați bărbați din showbiz-ul românesc. Îndrăgitul prezentator de la emisiunea „Jocul cuvintelor” se poate lăuda cu o carieră de succes și o familie minunată.

Ce investiții a făcut Dan Negru, de-a lungul carierei sale?

Iată că după atăția ani de televiziune, vedeta a mărturisit cu zâmbetul pe buze în ce a investit bani. Nimeni nu se aștepta la o asemenea dezvăluirile. Mărturisirile inedite făcute chiar de el!

Dan Negru a fost și este în continuare o prezență remarcabilă în showbiz-ul din România. Îndrăgitul prezentator are o carieră de succes și o familie minunată, cu care se mândrește de câte ori are ocazia. Recent, el a oferit un interviu, în care a fost întrebat dacă se consideră un om bogat la momentul actual. Ei bine, răspunsul vedetei a fost cât se poate de sincer și în stilul lui caracteristic, căci a precizat că se simte împlinit alături de apropiații săi. Totodată, prezentatorul a explicat și faptul că în trecut anumiți oameni i-au spus că ar fi zgârcit, din simplul fapt că nu are mașini de lux sau alte bunuri.

În urma acestei întâmplări, gazda emisiunii „Jocul cuvintelor” a mărturisit în ce a ales el să investească, la acea perioadă de demult.

„ Ha,ha! Cu ai mei lângă mine, da. Sunt bogat. Am să-ti explic și zgârcenia. Acum vreo 25 de ani când am început să câștigăm și noi ceva bani din TV, colegii mei de atunci își luau mașini scumpe și eu îmi investeam banii în cărămizi.

Atunci, ei mi-au spus că sunt zgârcit că nu-mi iau mașinile alea. Nu-mi pare rău. Între timp, cărămizile s-au scumpit și mașinile cumpărate atunci nu mai au nicio valoare. De aici brandul meu de zgârcit. De la investiție din anii ‘90.”, a dezvăluit Dan Negru, pentru click.ro.

Cum se vede prezentatorul peste 10 ani?

În cadrul aceluiași interviu, Dan Negru a fost întrebat cum se vede peste 10 ani. În urma acestei întrebări, prezentatorul a mărturisit că va fi cu siguranță tot pe micile ecrane și alături de familia sa.

Ei bine, în aceeași discuție, moderatorul a precizat și faptul că în țara noastră există o anumită discriminare de vârstă, însă speră cu tărie că lucrurile se vor schimba.

„România e țara lovită de discriminare de varsta. Cel puțin în TV există așa ceva. Sper să se schimbe ceva din mentalități. Ma văd lângă ai mei peste 10 ani. Și sigur tot în TV. Cei care promovează discriminarea de vârstă nu mă vor învinge!”, a mai spus Dan Negru, pentru aceeași sursă citată mai sus.

În această seară, de la ora 22:30, fanii emisiunii „Jocul cuvintelor” pot vedea o nouă ediție a show-ului. Cu această ocazie, prezentatorul i-a sfătuit pe concurenți cum să facă față emoțiilor.

„Emoția poate să fie constructivă, dar poate să fie și distructivă. Depinde de fiecare om în parte. Încerc mereu să-i determin pe concurenții mei să găsească partea luminoasă, constructivă a emoției.”, a mai spus prezentatorul, în cadrul interviului.

