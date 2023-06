„Mi-e foarte greu” Georgiana Lobonț a dezvăluit adevărul despre căsnicia cu Rareș Ciciovan, după ce s-a spus că divorțează! Cum se înțelege, de fapt, cu soțul ei

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de șapte ani și au împreună doi copii, pe Eduard-Nicholas și pe Irina-Maria. Artista din Ardeal a povestit întotdeauna că are o relație foarte bună cu soțul ei, care o însoțește mereu la concerte.

Totuși, în urmă cu ceva timp s-a vorbit despre un posibil divorț între cei doi soți, cel care a dat vestea despărțirii fiind chiar Rareș Ciciovan . Se pare că vestea divorțului dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan a fost un simplu zvon, iar cei doi sunt acum foarte fericiți și par la fel de îndrăgostiți ca în prima zi.

Celebra cântăreață a povestit cum se înțelege acum cu soțul ei, după șapte ani de la căsătorie. Artista a dezvăluit că ea și partenerul ei de viață lucrează împreună, iar faptul că se iubesc îi ajută și în viața profesională. De asemenea, Georgiana Lobonț a declarat că soțul ei este cel mai mare critic al ei.

„Dacă nu ne-am iubi nu am putea să muncim împreună, în primul rând, și așa s-ar transmite în comportamentul meu, în timpul cântatului. Eu când sunt tristă mi-e foarte greu să mă transform pe scenă, să fac pe actorul. Soțul meu e un manager bun. El e cel mai mare critic al meu! E un om potrivit, le gândește foarte bine, știe cum să îmi dea idei, când trebuie să fie lansate anumite piese, ne organizăm foarte bine împreună",

a spus Georgiana Lobonț pentru Click.ro

Rareș Ciciovan o însoțește pe Georgiana Lobonț la toate concertele sale

La rândul său, și soțul Georgianei Lobonț a vorbit despre relația specială pe care o are cu artista. Rareș Ciciovan a declarat că îi este alături soției sale la toate evenimentele la care aceasta merge să cânte, iar cel mai mult timp și-l petrec împreună în mașină, fiind mereu pe drumuri.

„Mașina e casa noastră de fapt. Ați văzut că acolo avem și garderoba, acolo trebuie să ne și schimbăm, să și mâncăm. Noi ne comportăm normal. Facem ce ne vine! Încercăm să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim oameni, să fim noi, mă gândesc că și din cauza asta suntem apreciați de public pentru că nu încercăm să transmitem nimic ca să impresionăm sau să facem ceva cu un scop anume. Noi încercăm să ne urmăm cursul vieții noastre normale, să ne bucurăm de viața pe care o avem, să fim naturali... Chiar dacă avem succes, încercăm să ne păstrăm cumpătul prin muncă. Pentru că aveam foarte multă treabă, suntem mereu în priză, tot timpul avem ceva de făcut...”, a declarat Rareș Ciciovan pentru sursa citată anterior.

Ce spunea Georgiana Lobonț despre un posibil divorț între ea și Rareș Ciciovan?

În urmă cu câteva luni, soțul Georgianei Lobonț a dezvăluit că el și artista vor să divorțeze, însă cântăreața a dezmințit rapid declarațiile acestuia. Potrivit artistei, soțul ei a vorbit în glumă despre despărțire, fiind contactat într-un moment de euforie. Nici vorbă de divorț între ea și Rareș Ciciovan, declara Georgiana Lobonț la începutul acestui an.

„Nu există nicio despărțire și așa ceva nu o să existe atâta timp cât eu exist pe lume asta și cât lucrurile sunt foarte ok între noi, nu am de ce să mă despart și nu există, în primul rând, între noi discuții despre așa ceva. Pe 4 martie noi împlinim șapte ani de căsătorie, avem doi copii frumoși, avem tot ce ne trebuie. Eu dacă o să mă despart vreodată, Doamne ferește, o să anunț personal, dar momentan nu se pune problema de așa ceva . Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații. E u eram cu fata cu care eram în vacanță la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva. Nu m-am dus în vacanță să mă despart. Și cum să mă despart, pentru ce să mă despart? Nu avem motive, chiar nu”, a spus Georgiana Lobonț, conform Fanatik.ro.