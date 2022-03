„Mi-e frică de mor”! Simona Trașcă se confruntă cu probleme de sănătate din cauza implanturilor. Blondina va ajunge pe masa de operații curând

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, Simona Trașcă a făcut o serie de declarații despre situația cu care se confruntă în prezent, din cauza implanturilor mamare. Blondina a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru Click.ro că, are dureri de mai bine de doi ani și ar fi trebuit să se opereze de mai mult timp, însă

a tot anulat intervenția.

În același timp, Simona Trașcă a mai explicat că ar fi deja a cincea oară când ar suferi o intervenție chirurgicală la sâni, motiv pentru care îi este foarte teamă să ajungă din nou pe masa de operații, mai ales că în ultima perioadă a auzit de la cunoscuți de foarte multe intervenții care nu au reușit.

Simona Trașcă: „Silicoanele mele sunt vechi de nouă ani”

În cadrul unui interviu recent, Simona Trașcă a vorbit despre problemele cu care se confruntă în ultima perioadă, mai precis, din cauza implanturilor mamare. Astfel, blondina a explicat că silicoanele sale sunt vechi de nouă ani, iar acestea ar trebui schimbate, în mod normal, la zece ani, iar de peste doi ani, aceasta se confruntă cu dureri groaznice în zona sânilor. Așadar, Simona a mărturisit că ar fi trebuit să se opereze de mai mult timp, însă a amânat intervenție chirurgicală.

„ Silicoanele mele sunt vechi de nouă ani! În mod normal, la 10 ani trebuie schimbate oricum! E mai mare frica însă, decât durerea! Am dureri de peste doi ani la sâni, dar am tot amânat operația! Am dureri, dar nu chiar în fiecare zi, așa brusc mă apucă uneori! Ar fi a cincea oară când mă operez la sâni", a spus Simona Trașcă pentru sursa citată anterior.

Citeste si: Presupusul hărțuitor al Simonei Trașcă a scăpat de controlul judiciar! Tânărul riscă în continuare o condamnare cu închisoarea

Citeste si: Klaus Iohannis, discuţie de ULTIMA ORĂ cu Volodimir Zelenski. Ucraineanul l-a „dat de gol..- bzi.ro

În același timp, blondina a mai mărturisit că a prins o teamă foarte mare de operații și îi este frică să ajungă, din nou, pe masa de operații.

Cu toate acestea, Simona Trașcă a mai spus că un lucru care îi accentuează și mai tare starea de nelinște este acela că a prins frică de anestezii, explicând că nu se mai recunoaște după toate anesteziile suferite de-a lungul vieții.

Totodată, în ultima perioadă, Simona Trașcă spune că a auzit și de foarte multe oprații nereușite, un motiv în plus pentru care îi este teamă să sufere o intervenție chirurgicală în perioada imediat următoare.

,,Am prins, însă, mare frică mare de operații! Mi-e frică de mor! Nici nu mă mai recunosc! Din cauza anesteziilor, am prins frică. Plus, de câte operații nereușite am auzit în ultima vreme, Doamne ferește! Nu mai am incredere nici în medici!", a mai spus Simona Trașcă.

Blondina trebuie să se opereze neapărat

Chiar dacă își dorește sau nu, Simona Trașcă trebuie să se opereze neapărat, potrivit spuselor sale. Așadar, blondina a explicat că a fost deja la un consult, însă a amânat intervenția chirurgicală chiar pe ultima sută de metri.

Citeste si: Simona Trașcă, în pragul disperării. Mama blondinei se află în stare gravă și trebuie operată de urgență: "Se vaită, zice că îi e rău"

,,E dificil acum să faci orice fel de intervenție! Nici nu știu la ce doctor să mă mai duc! Am fost deja la consult, dar am anulat, pe ultima sută de metri, operația! Nu pot să iau o hotărâre! Cert este că trebuie să mă operez, vrând-nevrând! ”, a declarat Simona Trașcă.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]