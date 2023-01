”Mi-e frică” Nadine, mărturisiri tulburătoare despre viciile care cândva i-au pus viața în pericol. Vedeta vorbește despre greutățile care au marcat-o

In articol:

Nadine este una dintre vedetele de la noi care a preferat să se arate în fața publicului cu bune și cu rele. Este cunoscută ca actriță și cântăreață, dar și pentru perioadele grele ale vieții pe care le-a traversat.

Astfel că este cunoscut faptul că vedeta a fost victima alcoolului, viciu care i-a dăunat vieții, dar prin care reușea, spunea ea, să-și pună pe pauză sentimentele, angoasele

și să uite de necazurile care o năpădeau.

Nadine, mărturisiri tulburătoare despre viciile care cândva i-au pus viața în pericol [Sursa foto: Facebook]

Nadine vrea să lupte cu viața, fără a se ajuta de vicii

Dar chiar și așa, deși alcoolului îi oferea un ”ajutor” de moment, acum, după ce a trecut de perioada de dependență, Nadine vorbește cu frică de viciile vieții care ar putea să-i întunece iar viața.

Pe Facebook, Nadine a început anul 2023 cu o destăinuire prin care-și arată lumii fricile, slăbiciunile, dar și puterea de a face față

tentațiilor care par că vin în ajutorul celor aflați la necaz.

Pentru că adevărul este altul, cunoscându-l chiar pe propria piele, Nadine spune că acum fuge de orice tentație negativă ce-i apare în cale.

Și asta pentru că frica de a ajunge într-o stare irațională, de a pierde contactul cu realitatea înconjurătoare și de a nu mai fi stăpână pe gândurile sale o face să trăiască totul cu prudență.

Lucru care o face să fie mai atentă la nevoile, gândurile și sentimentele sale, dar și mult mai realist[ și optimistă.

Căci acum este conștientă că după orice rău, chiar și fără ajutorul viciilor, va veni și binele mult așteptat. Bine pentru care vedeta vrea să lupte, împotriva oricui și a oricărei situații, cu mintea limpede, căci, subliniază ea, e tot ce are mai de preț.

Rațiunea minții și a sufletului, crede Nadine, sunt cele care, de fapt, te ridică, îți dau putere și te ajută în situațiile limită, mult mai bine decât orice viciu care dă senzația că totul se repară mai rapid și mai sigur.

”Mi-e frică de droguri și de alcool. De fapt, mi-e frică de orice mă îndepărtează de rațiune. Mi-e frică de acea realitate care m-ar putea determina să consum droguri sau să vreau să nu mai știu de mine. Oamenii sunt fragili în fața unor anumite dureri și atunci vor să și piardă mințile. S-a întâmplat multora și deseori mă întreb dacă sunt, totuși, atât de puternică încât să fiu o excepție. Mulți ani nu am fost și in fiecare zi credeam că e sfârșitul. Din puținul pe care l-am priceput din viață am înțeles că nimeni nu este imun la nimic. Și nu, această frică nu atrage nenorocirea, ba dimpotrivă, mă ține mereu vigilentă și educată în ceea ce mă privește așa încât să stau cu ochii pe comportamentele, gândurile și emoțiile mele. Mă rog ca fiecare om să fie puternic în fața durerii, să se îndoaie, dar să nu se rupă. Mă rog ca fiecare om să aibă claritate în mijlocul furtunii pentru că, cumva, într-un mod misterios, există viață după orice nenorocire. Mă rog ca fiecare om să aibă în jurul lui, mai ales la durere, oameni blânzi, generoși și plini de compasiune. Nu știu de ce percepem durerea fizică și emoțională. Multe religii și filozofii o explică însă tot nu are nicio noimă. Mă gândesc că poate ține de nivelul nostru evolutiv, al umanității per ansamblu. Mă gândesc că poate când vom înțelege că “așa cum este sus este și jos” nu vom mai suferi când pierdem ce iubim. Nu știu… și tocmai pentru că nu știu și nu înțeleg aleg să lupt pentru a-mi păstra mintea în echilibru. E tot ce “am” în această nebuloasă”, a scris Nadine, pe pagina sa de Facebook.