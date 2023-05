„Mi s-a spus că trebuie să iau în calcul” Ce a anunțat-o medicul pe Theo Rose, cu doar puțin timp înainte de naștere! S-ar putea întâmpla în orice moment 

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Theo Rose va deveni mămică pentru prima dată. De precizat este că, vedeta este programată la naștere peste 4 săptămâni, însă medicul său i-a explicat că trebuie să fie pregătită din moment în moment să-l aducă pe lume pe fiul ei, căci ori ar putea depăși termenul de 9 luni, ori ar putea să nască înainte de acesta.

Totuși, dacă artista a spus până acum că ar vrea să nască natural, din nefericire, medicul ei a venit cu o veste mai puțin fericită pentru ea, anunțând-o să nu-și facă speranțe prea mari în privința nașterii pe cale naturală, căci s-ar putea să fie necesară o operație de cezariană, asta pentru că bebelușul ei este destul de mare și are cordonul ombilical în jurul gâtului.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană având în vedere că am un copil destul de mare. Are 3 kilograme, ideea e că e foarte osos, mi s-a explicat, problema e că e copilul lung, e gras. Este cu capul în jos, pregătit! Există și teama de naștere, de durere și în cazul nașterii naturale, și în cazul operației de cezariană, doar că sunt împăcată cu gândul că e absolut firesc să trec prin asta, dar că toate o să-mi treacă când o să-mi văd copilul. Am emoții acum și după naștere cum o să mă descurc cu bebelușul. E o prezență nouă, dar permanentă. Abia l-am așteptat.

(...) Are și cordonul în jurul gâtului, eu îmi doresc să încerc, dar dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, o să facem, ca să nu punem pe nimeni în pericol”

Theo Rose și-a dorit foarte mult să devină mamă

, a explicat Theo Rose la un post de televiziune.

Theo Rose este iubită și îndrăgită de mulți români, iar vestea că va deveni mămică pentru prima dată i-a bucurat pe toți fanii, însă cea mai fericită a fost ea, căci își dorea tare mult un copil și este extrem de bucuroasă că acest lucru s-a întâmplat acum.

„Cred că o să plâng, sunt foarte emoționată când mă gândesc și mă bucur că am făcut copil chiar într-un moment în care îmi doream copil. Unii zic că suntem prea tinere să facem copil acum, dar eu zic că e momentul potrivit, cred că aveam nevoie de asta, de copil”, a spus artista într-o emisiune televizată.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]