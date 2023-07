„Mi s-au terminat” Dana Roba, strigăt de ajutor pe internet! Cu ce probleme se confruntă vedeta, la câteva săptămâni după ce a fost externată din spital

In articol:

Dana Roba a fost pe punctul de a-și găsi sfârșitul, după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate și a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap. După ce a petrecut aproape o lună în spital, iar medicii nu îi dădeau nicio speranță la viață, vedeta și-a revenit miraculos și luptă să se vindece complet.

Însă, la câteva săptămâni după ce a fost externată din spital, Dana Roba întâmpină din nou probleme.

Celebrul make-up artist se confruntă cu greutăți în procesul de vindecare, după ce a fost mutilată cu un ciocan chiar de tatăl fetițelor ei. La câteva săptămâni după ce s-a întors în casa în care aproape că și-a pierdut viața, Dana Roba a lansat un strigăt de ajutor pe rețelele de socializare și a apelat la bunăvoința oamenilor care o apreciază. Vedeta le-a povestit, extrem de îngrijorată, urmăritorilor ei de pe Instagram, că nu mai găsește în farmacii cel mai important medicament din tratamentul său, acesta fiind vital în vindecarea ei, după ce a fost bătută cu bestialitate.

De asemenea, vedeta le-a cerut ajutorul oamenilor, în speranța că cineva îi va împrumuta câteva medicamente.

„Fetelor, mi s-au terminat cele mai importante medicamente din tratamentul meu(...), nu le găsesc la nici o farmacie. Dacă aveți voi și îmi puteți împrumuta câteva, m-aș bucura foarte tare”, a scris Dana Roba, pe pagina sa personală de Instagram.

Dana Roba a primit o veste neașteptată din partea medicului

Celebrul make-up artist trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce a fost bătută crunt de soțul ei. După ce a petrecut aproape o lună de zile pe patul de spital luptându-se să supraviețuiască, acum trece printr-un proces de vindecare extrem de dureros. Deși chiar bruneta mărturisea că va fi nevoită să treacă prin mai multe operații, medicul i-a dat o veste cruntă.

Se pare că Dana Roba nu poate fi operată la mâini și va trebui să facă fizioterapie, aceasta fiind extrem de dureroasă. Recent, Danei i-a fost dat jos ghipsul, iar aceasta a povestit cât de grea a fost experiența.

„Nu sunt prea bine. Am fost la doctor, la control, iar în urma controlului, medicul mi-a zis că nu merge să fac operații la mâini, ci fizioterapie. M-a asigurat că o să fiu ok cam în două luni de zile. Acum pot să spăl un vas, dar atunci când spăl am niște dureri groaznice. Mâinile mele sunt foarte umflate și mă simt destul de rău. Tot tratamentul acesta de două luni, pe care trebuie să îl fac obligatoriu, zi de zi, mă costă în jur de 2.000 de euro. Ieri mi-a scos ghipsul de la mâini și în acele momente simțeam cum mi se smulge carnea de pe ele. Am plâns acolo și am urlat de durere. Este greu, foarte greu, prin ce trec eu acum. Lui Daniel nu îi doresc durerile mele pe care le am eu, acum, la mâini, ci îi doresc să facă închisoare așa cum mă doare pe mine totul. Este o durere ca la o naștere” , a declarat Dana Roba pentru Click!.