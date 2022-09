”Mi se întâmplă mizeria asta în fiecare an”. Codin Maticiuc, hotărât să facă o schimbare mare în viața sa. Și-a pus termen de reușită 30 de zile

In articol:

Codin Maticiuc poate spune că trăiește viața la care mulți pot doar visa. Este bogat, celebru, iubește, este iubit și urmează să devină tată pentru a doua oară.

Chiar și așa, când mulți ar spune că actorul nu ar putea avea vreodată vreo problemă, ei bine, fostul burlac de Dorobanți a găsit de ce să se plângă.

Codin Maticiuc, hotărât să facă o schimbare mare în viața sa [Sursa foto: Facebook]

Codin Maticiuc se luptă cu kilogramele în plus

Pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activ, Codin Maticiuc a publicat acum o imagine cu el, alături de un mesaj prin care și-a anunțat decizia luată recent.

Pentru că se apropie ziua sa de naștere, deci mai bifează trecerea a încă unui an din viață, Codin Maticiuc a găsit două motive pentru care să fie supărat.

Pentru că îmbătrânește, lucru care nu-i cade deloc bine, dar și pentru că la proba cântarului a rămas uimit de cât de multe kilograme a acumulat.

Fapt pentru care este hotărât ca până la aniversarea sa, ce va fi pe data de 5 octombrie, să își schimbe complet înfățișarea.

Codin Maticiuc spune că a ajuns să cântărească 83 de kilograme din cauza faptului că nu a mai practicat deloc niciun sport și nici nu a mai ținut cont de cât, ce și când mănâncă.

Acum, însă, privindu-se în oglindă, băiatul de bani gata este hotărât să se pună pe slăbit. În 30 de zile, Maticiuc vrea să revină la cea mai bună formă a sa. Pentru asta, vedeta și-a încurajat urmăritorii din online să îl ajute cu sfaturi și idei pentru a reuși să slăbească cât mai repede, dar într-un mod sănătos.

”O lună. Mai am o lună până nasc! Nu, stai, asta e nevastă-mea... De astăzi într-o lună îmbătrânesc! Mi se întâmplă mizeria asta în fiecare an. Ideea e că de un an și jumătate n-am mai făcut sport și am mâncat mizerii. Treaba asta se vede. Sunt în cea mai proastă forma în care am fost vreodată și asta e nasol pentru că eu n-am arătat bine niciodată. Ca sa înțelegeți cel mai mișto corp pe care l-am avut vreodată a fost corpul soției mele, pe care în anii buni îl aveam și de două ori pe noapte. Bun, de astăzi m-am pus sa slăbesc, am 30 de zile să-mi revin cât de cât. O sa vă țin la curent în special pe story, cu ce mănânc și bune și rele, cu ce mișcare reușesc sa fac, etc. Vă încurajez să-mi dați sfaturi, mai ales ăștia care vă pricepeți. Sa merg pe fasting sau pe vechi mai low carb și fără zahăr și prăjeli? Deficit caloric în orice caz. Apă plată? Contează câtă beau sau e doar un mit?”, a scris Codin Maticiuc pe conturile sale de socializare.