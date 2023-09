„Mi se întâmplă să nu mai pot respira" Alina Pușcaș se teme pentru sănătatea ei! Suferă de o afecțiune care a ajuns să îi dea adevărate bătăi de cap: „Riști să o dai în alte probleme, însemnând chiar stop cardio-respirator sau alte nenorociri"

In articol:

Alina Pușcaș nu mai are liniște de când problemele de sănătate îi îngreunează și chiar îi pun viața în pericol. După ce a absentat din mediul online, prezentatoarea TV a revenit astăzi și le-a mărturisit admiratorilor săi care este motivul pentru care, în ultimele zile, a evitat să afișeze în format video în fața lor.

Se pare că alergia la ambrozie a adus-o în starea în care abia să poată respira și să aibă disconfort atunci când vorbește. Nu este primul an când actrița se confruntă cu o răceală care se dovedește a fi mai puternică decât orice tratament naturist pe care l-a încercat, așa că se gândește serios chiar și la varianta de a se vaccina, în contextul în care astfel de afecțiuni, manifestate pe termen lung, se pot agrava și transforma în astm sau chiar într-un stop cardio-respirator.

Aflată în mașină, Alina Pușcaș a decis să se arate fanilor săi, chiar dacă nu se află deloc în cea mai bună stare a sa. Prezentatoarea TV se teme ca nu cumva lucrurile să degenereze și problemele de sănătate să se complice. Este dispusă chiar să apeleze la alte remedii care nu se găsesc la noi în țară, în speranța că poate găsi un produs care să fie eficient pentru răceala care nu îi dă pace în niciun an.

„Bună dimineața tuturor! Dacă vă întrebați de ce am evitat să vă dau mesaje vocale dimineața, ei bine, de asta! Pentru că sunt într-o situație în care efectiv mi se întâmplă să nu mai pot respira, cum este și acum. De exemplu, mi-am luat o cafea și nu am prea reușit să beau din ea pentru că nu pot să și respir, să și beau cafeaua. Așa că uite în așa hal am ajuns. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au încercat să-mi dea soluții, să-mi recomande niște tratamente. Vă spun că de patru ani am încercat toate combinațiile posibile, cu medicamente și soluții din România. Singura variantă ar fi să mai încerc ceva variante și de pe afară. Cert este că nu se mai poate. Clar la anu' trebuie să mă apuc de vaccinare. Și nu, tratamentele naturiste nu au funcționat nici acum un an, când le-am încercat pentru prima dată. Anul ăsta, când este mai agresivă alergia, bănuiesc că este mai neînsemnată încercarea. Eu nu știu ce să fac, practic am mai spus asta, practic dacă nu mă apuc de vaccinare pot să o dau în astm, pentru că alergiile de genul ăsta, care nu se tratează la un moment dat, orice ai face, te pot duce la astfel de afecțiuni.”, a spus Alina Pușcaș.

Citeste si: Tratamente balneare gratuite pentru români în anul 2023. Iată categoriile ce pot beneficia de acestea- kanald.ro

Citeste si: Tragedie uriașă! S-a stins din viață unul dintre cei mai mari actori ai lumii- stirileprotv.ro

Citește și: În ce stare se află acum băiețelul de 3 ani, aruncat de mama lui pe geam, în Botoșani! Medicii vin cu noi detalii în cazul lui: „Se observă o ameliorare”

Alina Pușcaș ia în calcul vaccinarea

Pentru că de la an la an alergia sa la ambrozie devine din ce în mai agresivă, Alina Pușcaș consideră că este necesar să se vaccineze, propunând chiar să se emită un proiect de lege prin care să fie eliminată ambrozia.

„Pentru cei care nu știu, vaccinarea nu se poate face atunci când sunt aceste momente de criză, pentru că riști să o dai în alte probleme, însemnând chiar stop cardio-respirator sau cine știe ce alte nenorociri. Nu știu, mă gândesc, nu există vreo variantă să propunem, vreun proiect de lege, să strângem semnături? Să eliminăm nebuniile astea!”, a continuat Alina Pușcaș.

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Scrisoarea unei mămici la început de an școlar: ”Sistemul de învățământ nu mai e centrat pe elev”/ ”Predarea se face pe repede înainte”/ ”Ce oferă școală în afară de cei 4 pereți ai sălii de clasă?”- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Până nu au văzut banii în cont nu m-au operat” Ce sumă colosală a plătit Valentin Sanfira la spitalul din Italia, după accident- radioimpuls.ro

Citește și: Cei mai buni scriitori din zodiac. Vrăjeala lor e prin cuvinte