„Mi se pare jenant” Anamaria Prodan rupe tăcerea, după ce reprezentanții unei școli de fotbal i-au adus acuzații grave. Ce s-a întâmplat, de fapt

In articol:

Anamaria Prodan este cunoscută drept una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc. Recent, cunoscuta impresară ar fi intrat în conflict cu o școală de fotbal din Capitală, asta după ce l-a dus pe fiul ei să participe la o selecție în vederea formării lotului echipei naționale a României U15 de anul viitor.

Ei bine, însă, reprezentanții respectivei școli de fotbal au acuzat-o pe Anamaria Prodan că a stat pe tot parcursul trialului, pentru a-l susține pe fiul ei, ceea ce nu a fost pe placul patronilor de la clubul sportiv.

Citeste si: Ce făcea Anamaria Prodan, în timp ce Laurențiu Reghecampf își întâmpina bebelușul? Ipostaza în care s-a postat impresara

Din acest motiv, FRF a demarat o anchetă prin Departamentul de Integritate al federației, care va face o serie de investigații, pentru a depista dacă acuzațiile ce i s-au adus impresarei sunt sau nu adevărate. De asemenea, Anamaria Prodan a lămurit politicos lucrurile, explicând cum a fost situația, de fapt.

„Frustrările astea mari ale acestora patroni de școală de fotbal nu au ce căuta între copii”

La scurt timp după eveniment, Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații despre acuzațiile ce i s-au adus de către patronii clubului respectiv.

Citeste si: Alina Sorescu, schimbare neașteptată în plin divorț de Alexandru Ciucu! Ce decizie a luat artista după despărțire- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Impresara a explicat că ea a mers acolo pentru a-l duce pe fiul său să participe la selecția respectivă, apoi a mers să-și salute colegii din industrie și să stea de vorbă cu aceștia câteva minute, însă nu a existat niciun fel de interes la mijloc.

„Mi se pare jenant, frustrările astea mari ale acestora patroni de școală de fotbal nu au ce căuta între copii. Eu sunt om care face parte din fotbal, așa că m-am oprit, am salutat, am stat 10 minute cât am vorbit cu amicii mei din fotbal despre selecție, ce copii avem buni. La modul asta… ce am putea vinde, de la ce școli.

Nu-mi împing copilul la națională. Dacă n-are valoare, se va vedea pe teren. În rest, că „Anamaria Prodan stă pe bancă, iar copilul ei este slab” sunt frustrările unora. Săracii de ei”, a declarat impresara pentru gsp.ro.

Citeste si: Anamaria Prodan, mai hotărâtă ca niciodată! Decizia pe care a luat-o după ce se va pronunța divorțul: „Așa rămâne”

Mai mult decât atât, Anamaria Prodan a mai adăugat că nici măcar nu îl cunoaște pe selecționerul naționalei U15, însă impresara a mai precizat că este obișnuită deja cu aceste frustrări, motiv pentru care nu acordă o importanță prea mare privind acuzațiile ce i s-au adus.

„Mi-e milă de părinții care au dus copiii la aceste școli. Să învețe ce? Răutate, frustrare? Dar nu ai ce să ceri. Unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. M-am obișnuit cu astfel de frustrați, de asta nici nu le dau importanță.

Nici măcar nu-l cunosc pe selecționerul de la U15. Copilul meu are 13 ani și jumătate, crește învingător și mândru de ceea ce este și a învățat de la mama lui.

Nu am cerut nimănui nimic”, a mai adăugat Prodan.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]