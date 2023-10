„Mi se părea că nu mai respir bine” Andreea Marin a avut parte de o întâmplare neașteptată, după ce s-a dus la medic! Specialistul i-a recomandat să slăbească câteva kilograme: „Mi-a dat termen o lună”

In articol:

Trecerea anilor și-a pus amprenta asupra fizicului Andreei Marin, lucru pe care vedeta l-a constatat după ce a făcut o vizită în cabinetul medicului. Specialistul a sfătuit-o pe fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. să dea jos mai multe kilograme pe care le acumulase în ultimul timp, după ce „Zâna Surprizelor” s-a confruntat cu probleme de respirație.

Ce i-a spus medicul Andreei Marin?

Andreea Marin s-a numărat întotdeauna printre cele mai apreciate prezentatoare TV, atât pentru carisma ei, cât și pentru silueta de invidiat pe care a avut-o mereu. Totuși, odată cu înaintarea în vârstă, și fizicul vedetei a început să se schimbe.

În urmă cu puțin timp, prezentatoarea TV, care va împlini în curând 49 de ani, a mărturisit că, la un moment dat, acumulase aproximativ 20 de kilograme în plus și și-a dat seama de gravitatea acestui lucru abia după ce a făcut o vizită în cabinetul medicului. Vedeta se confrunta cu probleme de respirație, așa că a decis să meargă la un specialist. Ce i-a spus doctorul respectiv, însă, a făcut-o să se simte stânjenită. Medicul i-a spus Andreei Marin că s-a îngrășat prea mult și că, pentru a-și rezolva problema de respirație, ar trebui să slăbească.

„Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul 'Eu vă știu pe dvs de vreo 20 de ani, de la 'Surprize, Surprize', am venit la dvs în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus'. Mi-a venit să intru în pământ! Într-adevăr, sunt înaltă, am 1.76, și asta trișează cumva, nu se vede la fel de mult. Dacă știi și cum să te îmbraci, mai merge. Așadar, aveam aproape 20 de kilograme în plus și două numere și jumătate în plus la haine, față de azi. Rochia asta nu o puteam îmbrăca. Doctorul mi-a spus 'Doamnă, nu aveți nimic altceva decât kilogramele de dat jos. Toată viața dumneavoastră se va îmbunătăți. După primele 5 kilograme date jos, vă rog să mă căutați. Mi-a dat termen o lună. Mi-a spus că veți respira bine ca prin minune”, a spus Andreea Marin, potrivit Viva.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Mama Elodiei, lovitură pregătită pentru Cristian Cioacă, la o lună de la eliberarea sa: "În momentul în care a suprimat viața Elodiei, erau bani în cont, avea imobile"- stirilekanald.ro

Citește și: "Pentru mine n-a fost așa" Andreea Marin scoate la iveală tot adevărul despre mama ei vitregă, la aproape șapte ani de când și-a pierdut tatăl. Cât de greu i-a fost să o accepte și ce relație au avut, după ce femeia a intrat în familia lor

Andreea Marin a fost sfătuită de medic să slăbească [Sursa foto: Instagram]

Andreea Marin a slăbit 13 kilograme

Ultima apariție publică a Andreei Marin a luat prin surprindere pe toată lumea.

Vedeta are o formă fizică de invidiat și chiar pare că a întinerit. „Zâna surprizelor” a dezvăluit că a reușit să dea jos nu mai puțin de 13 kilograme și se simte mai bine ca niciodată. Andreea Marin a dezvăluit și secretul pentru silueta ei, mărturisind că are o dietă echilibrată și că a apelat la ajutorul unui specialist, pentru a slăbi în mod sănătos.

Citeste si: „Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat, să pot să fiu mai liniștit” Irinel Columbeanu a ajuns la azil! Primele declarații ale fostului om de afaceri! A avut parte de o vizită neașteptată- kfetele.ro

Citeste si: Ce avere are Ion Georgescu, primarul din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență- stirilekanald.ro

Citeste si: Theo Rose, despre schimbările care s-au produs în viața sa. Când va avea loc nunta ei cu Anghel Damian: "Se va întâmpla discret, la fel ca botezul lui Sasha"- radioimpuls.ro

Citește și: Andreea Marin, totul despre relația dintre fiica sa, Violeta și Radu Ștefan Bănică! Cum se înțeleg, de fapt, cei doi frați: „Seamănă ca două picături de apă”

„Chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru. Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica. Si am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului”, povestea Andreea Marin, conform Kfetele.