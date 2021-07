Mia Khalifa este din nou singură! Vedeta divorțează după doi ani de căsnicie

Mia Khalifa și soțul ei divorțează [Sursa foto: Instagram] 13:05, iul 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Mia Khalifa și suedezul Robert Sandberg erau căsătoriți de mai bine de doi ani de zile, iar fanii așteptau cu nerăbdare nunta. Ei s-au logodit în anul 2019 și urmau să facă o ceremonie în vara anului 202, însă planurile lor au fost anulate din cauza restricțiilor generate de pandemia de coronavirus.

Vestea a venit ca un șoc pentru fanii vedetei.

Printr-o postare pe pagina ei de Instagram, Mia Khalifa a anunțat că ea și soțul ei vor rămâne în continuare prieteni. Cei doi nu au mai putut face față diferențelor și au decis să pună capăt relației. Robert Sandberg a distribuit și el aceeași postare pe contul lui.

„Putem spune cu încredere că am încercat din răsputeri să facem această căsnicie să funcționeze, însă după aproape un an de terapie și eforturi, ne despărțim știind că avem un prieten pe viață unul în celălalt, și că am încercat. Vom avea întotdeauna dragoste unul pentru celălalt și respect, deoarece știm că nu a existat un incident izolat care a dus la despărțirea noastră, însă, un cumul a mai multe diferențe de nerezolvat, fundamentale, pentru care nimeni nu poate fi învinuit.

Încheiem acest capitol fără regrete, urmând să începem amândoi pe cont propriu, separat, însă conectați printr-o familie incredibilă, prieteni și dragostea pentru căinii noștri. A durat mult, însă suntem mândri că ne-am acordat timpul necesar, și putem pleca spunând că dat ce am avut mai bun”, a scris Mia Kalifa, pe rețeaua de socializare.

Citeste si: Lidia Bejenaru, soția maestrului Nicolae Botgros, a murit- bzi.ro

Mia Khalifa ș Robert Sandberg[Sursa foto: Instagram]

Mia Khalifa și soțul ei și-au sărbătorit recent aniversarea

Mia Khalifa și Robert Sandberg au sărbătorit în urmă cu mai bine de o lună, pe 11 iunie, doi ani de la logodnă. Vedeta a făcut o postare emoționantă în cinstea iubitului ei, căruia i-a mulțumit pentru tot ceea ce face pentru ea.

Citeste si: Gestul incredibil făcut de Mia Khalifa a devenit viral. Ce a făcut cu masca de protecție, după ce a strâns cu ea ce a rămas în urma câinelui

„Aniversare plăcută, @robertsandberg. Îți mulțumesc pentru fiecare pas curajos pe care l-ai făcut pentru noi în America și pentru cafeaua cu care mă trezești fără greș dimineața, pentru râsetele și burta plină de mese uimitoare și un milion de alte lucruri mici pe care le primesc ca bonus pentru că m-am căsătorit cu un bărbat ca tine. Poate că într-o zi vom avea fotografii de nuntă de postat pe 11 iunie 😭👰🏽👨🏻‍✈️ Te iubesc ♥”, este mesajul postat de Mia Khalifa.