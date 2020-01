Mia Khalifa, imaginile pe care nu le vei uita prea curând

Mia Khalifa a incins din nou imaginatia fanilor ei dupa ce s-a filmat la sala de sport.

Desi a renuntat la cariera de starleta in filme pentru adulti, Mia a ramas una din cele mai indragite si virale actrite. In prezent, tanara originara din Beirut locuieste in SUA alaturi de logodnicul ei.

De dragul vremurilor demult apuse, fosta starleta adora sa isi tachineze admiratorii de pe retelele de socializare prin imagini cu senzuale, asa cum s-a intamplat si de curand cand si-a filmat posteriorul la sala de sport.

Fanii si vechii admiratori au inrosit butonul de like.

Mia Khalifa a vorbit despre experiența sa în domniul filmelor destinate adulților. Chiar dacă a fost una dintre cele mai bine cotate actrițe porno, Mia Khalifa a trecut, totuși, prin anumite greutăți în drumul său.

"Nu contează din ce familie te tragi, înstărită, educată sau săracă lipită pământului. Întreaga copilărie m-am luptat cu excesul de kilograme și niciodată nu m-am considerat atrăgătoare. Nu credeam că bărbații mă pot aprecia, din punct de vedere sexual. În primii ani de liceu, am început să slăbesc. În ultimul an, am devenit extrem de încrezătoare în mine. Nu mai eram fata aceea grăsuță. Am pierdut vreo 20 de kilograme. Din păcate, mi s-au micșorat și sânii, dar apoi, prin exerciții, le-am recăpătat fermitatea. Brusc, am observat că sânii mei au devenit extrem de atrăgători pentru bărbați. Nu eram obișnuită cu senzația aceea. Nu eram obișnuită să mă simt dorită. Când am început să primesc complimente, nu-mi mai doream nimic altceva. Îmi doream ca senzația aceea să dureze o veșnicie", a spus Mia Khalifa, într-un interviu acordat postului BBC.