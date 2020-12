Mic ghid de amenajare a gradinii

Dacă ești fericita posesoare a unei gradini si te afli in dificultatea de a o amenaja asa cum ti-ai dori, iti oferim mai jos un mic ghid cu tot ce trebuie sa stii pentru a te ocupa de acest proiect. Chiar daca dispui de o gradina mai mica, nu te descuraja, pentru ca orice petic de pamant poate fi aranjat astfel incat sa te bucuri de o oaza de relaxare in mijlocul gradinii tale.

In articol:

Iata cum sa procedezi.

Masoara suprafata de care dispui.

Inainte de a incepe amenajarea propriu-zisa, trebuie sa ai in cedere suprafata integrala pe care va trebui sa o acoperi. Pentru asta, masoara tot spatiul gradinii pentru a vedea, in primul rand, ce tip de amenajare e cea mai potrivita, si ce fel de mobilier poti sa integrezi. Chiar daca nu dispui de o gradina mare, ea poate fi amenajata astfel incat sa te bucuri din plin de avantajele pe care le ofera un spatiu deschis de acest fel.

Stabileste un buget.

Inainte de a achizitiona elementele distinctive care vor configura gradina, stabileste bugetul de care ai nevoie. Acesta depinde în primul rand de dimensiunea gradinii, dar si de tipul de amenajare pentru care optezi. In functie de aceste elemente principale vei putea opta pentru materialele de constructie, mobilierul sau vegetatia pe care le doresti in curtea ta.

Gandeste sistemul de iluminat.

Este important sa ai in vedere necesarul de lumina artificiala de care ai nevoie pentru serile lungi de vara pe care le vei petrece in gradina ta. Pentru acesta, calculeaza puterea ambientala necesara utilizand un sistem de calcul simplu: inmulteste suprafata din gradina (in metri patrati) pe care doresti sa o luminezi cu 1,5 și vei obtine estimarea aproximativa a puterii totale de care ai nevoie. De exemplu, pentru un spatiu de relaxare de circa 30 m e nevoie de o putere de aproximativ 150 wati.

Planifica sistemul de irigatii si cel de drenaj al apei.

Daca te-ai gandit sa amenajezi o gradina bogata, unde să te bucuri din plin de vegetatie, trebuie sa ai in vedere un aspect important in acest sens, si anume ce fel de irigatie si de drenaj al apei folosesti.

Opteaza pentru un sistem de irigatie automat, care poate fi setat in functie de conditiile atmosferice. Aceste sisteme sunt dotate cu aspersoare pop-up si cu senzori de ploaie care se opresc automat in cazul precipitatiilor mai abundente.

Trebuie sa ai in vedere de asemenea un sistem eficient de drenaj, care sa preia surplusul de apa in cazul precipitatiilor prea abundente si sa il elimine intr-un bazin special de colectare, de unde apa poate fi preluata ulterior pentru a fi refolosita.

Tipul de vegetatie.

Pentru o gradina mica, de exemplu curtea unui bloc nou dintr-o zona rezidentiala urbana, foloseste-te de elementele de decor pe care le ai la dispozitie, garduri sau pereti, pentru a integra un sistem de vegetatie pe verticala. Poti utiliza aranjamente sau plante in jardiniere, ori plante agatatoare pentru a umple suprafetele respective.

O alta modalitate eleganta de a pune in valoare vegetatia este de a folosi un sistem de rafturi dispuse pe un perete realizat din sipci de lemn, pe care sa asezi din loc in loc mici jardiniere cu plante aromatice.

Daca optezi pentru dale sau pietris decorativ, mai ales intr-o gradina mica, foloseste ghivece cu arbusti ornamentali de inaltime joasa.

Sistemul de iluminat.

Cu ajutorul sistemului de iluminat potrivit poti conferi gradinii tale aspectul cald si primitor pe care il doresti, mai ales daca petreci mult timp afara. Acesta poate fi ales in functie de stillul de amenajare pe care l-ai gandit: rustic, modern, oriental, industrial etc.

Foloseste-te de un sistem de lampioane dispuse pe toata lungimea unei gradini mari, de exemplu o banda LED cu consum redus de energie pe care sa o amplasezi in copaci, si de aplice de exterior pentru a ilumina si cele mai indepartate colturi. Pentru o gradina mica poti utiliza felinare decorative dispuse direct pe pamant, deoarece nu ai nevoie de putere mare de iluminare.

Mobilierul de gradina.

Mobilierul de gradina este cel care de multe ori imprima stilul de amenajare al gradinii. Cu siguranta insa, ceea ce va conta in primul rand este confortul pe care acesta il ofera, dar este importanta si rezistenta la intemperii.

Mobilierul din ratan este potrivit pentru orice tip de terasa sau gradina, mai ales ca poti plasa pe acesta multe perne comode, insa va trebui sa ai grija la felul in care rezista in timp. O bancheta din fier forjat, in stl shabby chic sau industrial, pe care poti amplasa deasemenea perne decorative comode, este insa o optiune la fel de buna.

Amenajarea gradinii se poate dovedi un proiect intimidant, deoarece e nevoie sa tii cont de multe aspecte, dar cu un pic de imaginatie si hotarare poti transforma acest loc in spatiul de vis pe care il doresti pentru odihna si relaxare.