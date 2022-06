Michael Owen, îngrozit de gestul fiicei Gemma. Ce reacție a avut fostul Balon de Aur când și-a văzut fata la TV?

In articol:

Într-un episod al emisiunii „Love Island”, difuzat marți seara, concurentele, printre care și Gemma Owen, au acceptat provocarea de a le ridica pulsul băieților pe care voiau să-i seducă.

Fiica lui Michael Owen îi dă gata pe băieți la doar 19 ani

Gemma Owen, într-un număr de striptease, în emisiunea „Love Island” din Marea Britanie [Sursa foto: Captură YouTube]

Gemma Owen, purtând ciorapi de damă, un maiou decoltat și tocuri înalte, a dansat în poala fiecărui băiat din concurs. Faza nu fost tocmai potrivită pentru telespectatorii sub 18 ani și tatăl ei, Michael Owen, nu s-a îndurat s-o privească. Owen s-a ferit și de orice fel de declarație, pentru că a încercat s-o susțină pe Gemma în cariera TV și nu a criticat-o pentru decizia de a se înscrie în show-ul de dating. Tot ce a făcut fostul internațional englez a fost să posteze un emoticon care privea speriat printre degete.

Gemma s-a descurcat de minune cu această provocare și le-a ridicat pulsul a trei dintre băieți, printre care și fostul ei iubit dinainte de intrarea în concurs.

Înainte să-și înceapă drumul în televiziune, Gemma Owen a reprezentat Marea Britanie la Campionatul European de Echitație în 2021 și a câștigat 3 competiții în această disciplină. Odată cu popularitatea show-ului „Love Islans”, pagina de Instagram a Gemmei a crescut la peste 560.000 de urmăritori.

Michael Owen: „Probabil că este cel mai rău coșmar al unui tată.”

🫣 — Michael Owen (@themichaelowen) June 28, 2022

Owen, care a marcat 40 de goluri în 89 de meciuri pentru naționala Angliei, a spus în trecut că a o vedea pe fetița lui participând în „Love

Island” este „probabil cel mai rău coșmar al unui tată”, dar s-a oferit s-o sprijine, ba chiar a răbufnit când cârcotașii au spus că este prea mică să participe într-un asemenea show.

Într-un interviu recent, Michael Owen a spus că „va arunca cu ceva în ecran” dacă vede orice contact fizic care o implică pe Gemma. Fostul fotbalist s-a luat de un antrenor de juniori din cauza unei postări grosolane făcute pe Twitter.

„De abia aștept să văd cum i-o trage cineva”, a scris antrenorul pe Twitter.

În replică, Owen i-a zis „Ce exemplu bun dat de un om într-o poziție de responsabilitate.”