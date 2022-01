Micuța Bianca din "Numai iubirea" a ajuns de nerecunoscut! Din ce-a ajuns să facă bani acum, la 25 de ani

In articol:

Toată lumea o știe pe micuța Bianca din "Numai Iubirea", care i-a captat pe toți cei din spatele micilor ecrane. Acum, la câțiva ani buni de la terminarea serialului, ea a suferit o transformare totală, devenid o domnișoară în toată regula.

Bianca Neagu a luat o pauză de la actorie

Bianca Neagu a devenit unul dintre cei mai cunoscuți copii din România, după ce la vârsta de 8 ani a început să joace în serialul "Numai Iubirea"', alături de actori celebri. În cariera ei au urmat apoi și alte proiecte care au cunoscut succesul, precum "Păcatele Evei", "Daria, iubirea mea", sau "Inimă de țigan".

De atunci și până azi, însă, tânăra a avut parte de o schimbare surprinzătoare, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere profesional.

Bianca a luat o pauză de la actorie și s-a concentrat asupra psihologiei, domeniu pe care l-a și studiat pe parcursul facultății. Mai mult, aceasta activează în prezent ca logoped:, a declarat Bianca Neagu, în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca este pasionată de accesorii handmade

Pe lângă celelalte pasiuni, Bianca a recunoscut că adoră să confecționeze accesorii handmade, în timpul ei liber.

Tânăra a declarat că a moștenit acest talent de la bunica ei, iar acum, de fiecare dată când are ocazia, încearcă să creeze manual gentuțe sau borsete, pe care le poartă când iese în oraș: "Am început să creez gentuţe, borsete. Sunt făcute manual. E o pasiune care cred că a provenit din partea bunicii mele. Am început să creez lucruri pe care să le port eu.", a povestit Bianca Neagu într-un interviu mai vechi, potrivit a1.ro.

