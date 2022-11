Micutzu a fost la un pas de moarte. Nu poate uita nici acum prin ce a trecut

In articol:

Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu, este unul dintre cei mai apreciați comedianți din țara noastră. Se bucură de un real succes pe plan profesional, dar atunci când vine vorba despre viața personală, bărbatul preferă să păstreze discreția.

Micutzu era să moară, la vârsta de șase ani

Recent, însă, în cadrul unui interviu, Micutzu și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit deschis despre un episod mai puțin plăcut, de care a avut parte în copilărie.

Dacă pentru majoritatea oamenilor moartea este cea mai mare frică, Cosmin Nedelcu a mărturisit că a început să se obișnuiască cu gândul că într-o zi nu va mai fi. Nu poate scăpa, însă, de o fobie cu care s-a ales în copilărie. Pe când avea 6 ani, Micutzu a trecut prin momente cumplite, căci a fost la un pas de a se îneca:

Citeste si: Sorin Pușcașu de la Survivor România sare în apărarea lui Micutzu, în urma scandalului în care este implicat: ”E mai ușor să te lași manipulat...”

"Cea mai mare (n.r. frică) e de apă. Normal de moarte, dar încep să mă împac cu gândul. Era să mă înec când aveam 6 ani.", a declarat Micutzu.

Citeste si: “Feriți-vă de ei!” Culiță Sterp, acuzații grave după ce a cântat la un eveniment unde nu a mai fost plătit- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Cosmin Nedelcu [Sursa foto: Instagram]

Micutzu implicat într-un scandal pe Calea Victoriei

În luna august anul trecut, Micutzu a fost implicat într-un scandal pe Calea Victoriei. La acel moment, un bărbat ar fi agresat-o pe logodnica comediantului, iar acesta a ripostat. Conflictul celor doi s-a încheiat cu geamul unui magazin spart.

Cosmin Nedelcu-Micutzu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Micutzu, la un pas de moarte, după ce i-a căzut o stâncă pe mașină

"Un tip a agresat-o pe logodnica mea si l-am lovit cu pumnii şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii. Eu nu am fost bătut. Mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi ieri şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria.", a declarat Micutzu.

Poliția Română l-a sancționat pe comediant și încă alte trei persoane cu o sumă în valoare de 200 de lei.

"4 bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei (fiecare), conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare.", au declarat autoritățile, potrivit Româniatv.