Mihaela Anghel, prima asistentă vaccinată, s-a confruntat cu reacții supărătoare după imunizare! Ce a afectat-o cel mai mult

In articol:

Pe 27 decembrie, campania de vaccinare anti-covid din România a devutat cu imunizarea Mihaelei Anghel, asistentă la Intitutul Matei Balș din Capitală și parte a echipei are a tratat primul caz de Covid-19 din țară.

Mihaela Anghel, ce reacții post Covid-19 au deranjat-o

Recent, aceasta a primit și a doua doză de ser și a dezvăluit care au fost reacțiile post covid care au supărat-o cel mai mult.

Prima persoană vaccinată anti-covid din România a declarat pentru prima oară care au fost reacțiile de după imunizare care i-au dat bătăi de cap. Nu este vorba despre reacții adverse de la vaccin, ci despre comentariile jignitoare ale internauților, în special a celor care nu cred în eficiența vaccinului.

Pe internet, internauții au scris o avalanșă de comentarii legate de imunizarea anti-covid la nivel mondial.

Asistenta a primit și a doua doză de vaccin [Sursa foto: Pexels ]

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

„În prima zi m-au afectat puțin, ulterior am încercat să nu le mai citesc, am încercat să nu mă afecteze. Eu m-am simțit privilegiată, am mulțumit tuturor că am fost aleasă să fiu prima persoană vaccinată din România. Din moment ce mi-am ales meseria asta, nu mi-a fost teamă”, a spus asistenta, potrivit Digi24.

Ieri, după 21 de zile de la prima imunizare, Mihaela Anghel a primit rapelul .

Asistenta a tratat primul caz de coronavirus din România

Mihaela Anghel a dezvăluit că medicii își pun toată speranța în acest vaccin, prin care își doresc să scape de virusul SARS-COV-2 .

Situația din spital este destul de grea, iar cadrele medicale abia mai fac faț fluxului de bolnavi de Covid-19. Tocmai de aceea, spune ea, este important ca oamenii să se protejeze și să-și întărească sistemul imunitar.

Nici acum nu a uitat ziua în care pe ușile Spitalului Matei Balș a intrat și primul caz de coronavirus din România. Asistenta a făcut parte din echipa medicală care i-a acordat îngrijiri pacientului.

Citeste si:Medicul Adrian Streinu Cercel: ”La șapte zile după a doua doză de vaccin, putem fluiera liniștiți”

”Îmi amintesc încă din noaptea aia, la 12 jumătate când am aflat că o să ajungă primul pacient. Am rămas blocaţi toţi. Nu ştiam ce să facem. O emoţie groaznică, nu ştiam cu ce ne confruntăm. Eram şi eu speriată şi tremuram toată dar a trebuit să fiu tare pentru pacient”,a povestit ea la sfârșitul anului trecut.