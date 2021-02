Mihaela Berteanu de la Survivor România, primele declarații după întoarcerea în România! „Am simțit o apropiere față de Alin”

In articol:

Mihaela Berteanu a ajuns în România, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021, în urma unui consiliu fără precedent. După ce Marilena și Alin au ieșit favoriții publicului, cu toate că erau deja propuși spre eliminare de către echipă, Războinicii au fost nevoiți să facă alte trei nominalizări.

Mihaela Berteanu de la Survivor România 2021 a ajuns în România

Mihaela a părăsit, astfel, competiția din jungla Dominicană. Războinica s-a întors acasă, în România, și a făcut primele declarații, direct din aeroport, despre parcursul ei în emisiune, dar și despre apropierea de Alin Sălăjean. Colegii de echipă au susținut că Mihaela a intrat în grupul format din Alin, Albert și Marilena, dar tânăra a dezvăluit cum au stat lucrurile, de fapt. Se pare că aceasta a simțit o conexiune cu Alin, de care s-a apropiat foarte mult în cadrul emisiunii, așa cum a spus-o chiar ea.

Mihaela Bertean de la Survivor România 2021

„Din primele momente în care am intrat în show, am simțit pur și simplu o apropiere față de Alin. Este un om foarte călduros, a încercat să mă cunoască, să mă integreze în echipă. Și ceilalți, la început chiar a fost ok, m-au primit cu brațele deschise.

După eu am simțit să mă apropii de Alin pentru că simțeam că am ce să vorbesc cu el și ei ușor, ușor, fiind discuții deschise cu Alin, au crezut că am intrat în grupul ăla, deși nu a fost așa. Nu m-am apropiat pentru chestia asta, pur și simplu l-am simțit pe Alin foarte ok.

Cu ce se ocupă Mihaela Berteanu de la Survivor România 2021. Războinica are un trecut tumultos

Sincer îmi doresc ca Maria să câștige. Este o fată foarte bună. Are grijă cu toți colegii. Și de mine a avut grijă, chiar m-am simțit într-o seară rău și mă întreba dacă sunt bine. E cea mai acomodată, cea mai din peisajul ăla, ca să zic așa”, a declarat Mihaela de la Războinici, după ce a ajuns în România.( Dezvăluiri nebănuite despre Mellina, Musty și Sorin de la Survivor România! Ce nu s-a văzut pe TV! Mihaela rupe tăcerea, după eliminare: „Ei dorm și împreună” EXCLUSIV)