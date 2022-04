Mihaela Buzărnescu caută echilibrul cu care să atace din nou elita tenisului mondial după Billie Jean King Cup: „Îmi doresc enorm să reintru în top 100” | EXCLUSIV

In articol:

Echipa de Billie Jean King Cup a României a fost criticată dur de public și presă după înfrângerea cu 0-4 la general în fața Poloniei, în barajul de calificare la turneul final.

Mihaela Buzărnescu: „Vin după o accidentare de 5-6 luni, în care am jucat 3 meciuri.”

Mihaela Buzărnescu a explicat condițiile complicate în care a trebuit să joace și a subliniat faptul că un meci împotriva echipei numărului 1 mondial în tenisul feminin, Iga Swiatek, ar fi fost unul foarte dificil și cu un lot în formă maximă.

După o pauză de aproape 2 luni și o luptă continuă cu accidentare la umăr, Buzărnescu nici că putea avea o adversară mai dificilă în prima zi a confruntării dintre România și Polonia de la Billie Jean King Cup. Tenismena noastră a întâlnit-o pe Iga Swiatek în primul meci al polonezei din postura de număr 1 mondial în clasamentul WTA. „Miki” a pierdut partida cu 1-6, 0-6, dar simte că a oferit tot ce avea mai bun pe teren și că a fost susținută de căpitanul nejucător Horia Tecău, alături de staff-ul echipei României.

Reporter: Era oricum o misiune dificilă cu polonezele și echipa a avut niște absențe importante. A fost moralul mai prost înainte de meciuri?

Mihaela Buzărnescu: „Nu a fost mai prost, pentru că a trebuit să ne acomodăm cu ce am avut atunci, pe moment, în urma deciziilor făcute înainte și în circumstanțele cu care ne-am confruntat. Am luat ce era mai pozitiv și ne-am propus toți că trebuie oricum să dăm tot ce avem mai bun. Indiferent cine ar fi fost prezentă, noi tot am fi dat ce era mai bun din noi și n-am avut nimic de pierdut în aceste condiții.”

Reporter: Horia cum v-a susținut în condițiile acestea? Ce v-a spus înaintea confruntării?

Mihaela Buzărnescu: „A fost super pozitiv și foarte profesionist! Ne-a încurajat dinainte, pe toată perioada săptămânii.

Tot timpul a fost alături și ne-a spus că, indiferent de cine joacă, felul în care joacă, el e alături de noi și dă tot ce are mai bun din el, ca să ne facă și pe noi să fim cât mai pozitive și să jucăm cât de bine putem noi. Până la urmă, indiferent de cine e lângă tine, tot de tine depinde totul când ești în teren. El are o experiență vastă în cariera lui și, după foarte mult timp, noi, jucătoarele prezente la această ediție, ne-am simțit foarte bine din toate punctele de vedere. El are o liniște interioară deosebită și ne-a oferit și nouă această liniște, fără să avem o presiune în plus. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult și atmosfera de acolo a fost foarte bună toată săptămâna. Ne-am antrenat și nivelul a crescut zi de zi, dar, până la urmă, am jucat cu numărul 1 mondial, care câștigă un set cu 6-0 în finala de la Miami cu Naomi Osaka. Iga Swiatek este la cel mai înalt nivel al ei la momentul de față, având și vârstă fragedă. Pare ca un tanc! E foarte greu să câștigi un punct cu ea!”

Reporter: Ce ai simțit că lipsește în partida cu Iga Swiatek?

Mihaela Buzărnescu: „Dacă eu aș fi avut o continuitate înaintea acestor confruntări, un număr de meciuri câștigate, poate că ar fi fost diferit. Dar chiar și cu o formă mai bună, ar fi fost foarte greu să-i fac față, pentru că este extrem de puternică la momentul actual din toate punctele de vedere. Eu vin după o accidentare de 5-6 luni, în care am jucat 3 meciuri, și am avut o pauză în care m-am confruntat cu o grămadă de probleme. Nu puteam să cer mai mult decât am făcut. Cred că toată lumea a fost foarte mulțumită de evoluția mea, necontând scorul.”

Mihaela Buzărnescu: „E cel mai ușor să comentezi și să judeci pe cineva din fața televizorului.”

După aventura de la Billie Jean King Cup, Mihaela Buzărnescu își dorește cel mai mult să aibă continuitate în circuit și să nu mai fie nevoită să stea pe bară din cauza accidentărilor. În cel mai bun sezon al ei din carieră, 2018, „Miki” a urcat până pe locul 20 WTA. În prezent, Buzărnescu se află pe poziția 123 în clasamentul mondial și, chiar dacă ia totul treptat și încearcă să țină sub control accidentare la umărul drept, își dorește să facă din nou pasul către top 100 în viitorul apropiat.

Reporter: Lumea vorbește și comentează mereu. E cu atât mai simplu dacă citești niște titluri și vezi doar scorurile. Poate că nu toată lumea știe că tu joci de ceva vreme cu dureri și că e greu să legi meciurile și turneele. Ce vei face mai departe?

Mihaela Buzărnescu: „E cel mai ușor să comentezi și să judeci pe cineva din fața televizorului. Se întâmplă în special cu noi, sportivii din țară, și nu înțeleg de ce suntem atât criticați și judecați. Când avem o evoluție bună, lumea nu știe cu ce ne confruntăm. În primul rând, ca sport individual, tenisul este un sport în care trebuie să te descurci singur din toate punctele de vedere și trebuie să organizezi singur tot. E mai greu față de alte sporturi de echipă, alte sporturi în care ai susținere din parte clubului, din parte federațiilor, din parte altor persoane. Anul trecut, am fost într-o formă super bună spre finalul lui septembrie, începutul lui octombrie, când am câștigat un concurs cu niște dureri foarte mari la umăr. Mi-am pus toată energia pe care o mai aveam în acel concurs, după care a trebuit să fac niște investigații pentru o ruptură pe coiful rotator. Am mai încercat atunci să joc două concursuri, doar că m-am oprit în timpul unui concurs din cauza durerilor și, de atunci, am făcut recuperări, injecții, pauză totală și încerc să evit operația. La Australian Open am jucat doar un singur meci, nu eram deloc pregătită, după care am făcut iar pauză din ianuarie până în martie. Am venit la Billie Jean King Cup, în Polonia, pentru că eu mereu am vrut să joc pentru România, indiferent de situație. M-am bucurat foarte mult că m-au convocat! Le-am explicat în ce stadiu și cu ce probleme vin și ei mi-au zis că mă ajută cu tot ce pot. Mi-au ridicat nivelul!”

Reporter: Ce turnee țintești în perioada următoare?

Mihaela Buzărnescu: „Sper din suflet ca Billie Jean King Cup să fie o rampă de lansare, ca să pot câștiga niște meciuri în viitorul apropiat. Am niște turnee în perioada următoare pe care o să vreau să le leg cu Roland Garros-ul și cu Wimbledon. Eu chiar îmi doresc să fiu cât mai mult plecată! Trebuie să fac niște injecții o dată la câteva luni, care sunt foarte puternice și îmi mai alină durerea. Cu cât voi lucra mai mult fizic, cu atât mă va ajuta mai mult. Îmi doresc enorm să reintru în top 100 mondial și să am rezultate bune. O fac pentru mine și pentru toți cei care mi-au fost alături în perioadele grele pe care le-am avut în ultimele luni. La finalul turneelor voi vedea rezultatul...nu vreau să pun inutil presiune pe mine.”