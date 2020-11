Mihaela, femeia incendiată în valiză, omorâtă de iubitul ei. Ce spun rudele acesteia: ”A zis că vrea să-și refacă viața”

Mihaela Mircea

Mihaela Mircea avea 32 de ani, atunci când a fost omorâtă cu sânge rece și incendiată într-o valiză. Oamenii legii i-au aflat identitatea, după multe zile de cercetări. Mihaela-Sabina era mama unui copil de opt ani, pe care îl creștea singură de mai bine de cinci luni, de când iubitul ei arab a părăsit România. Pe profilul ei de Facebook, femeia are multe fotografii cu băiețelul ei, semn că îl iubea foarte mult și avea grijă de acesta cum știa mai bine. (VEZI AICI CONTINUAREA).

Ce spun rudele femeii incendiate într-o valiză

Mihaela provenea dintr-o familie înstărită, mama ei fiind angajată la aeroport, iar mătușa fiind profesor universitar, au spus rudele îndurerate, potrivit SpyNews. Totodată, se pare că femeia ucisă cu sânge rece a avut mai multe relații pasagere.

„A avut mai multe relații pasagere. Are un copilaș bolnav. De tatăl copilului s-a despărțit acum vreo cinci ani. Recent, și-a dus copilul la fosta soacră și a dispărut fără urmă. A zis că s-a îndrăgostit și că vrea să-și refacă viața. Nu am mai știut nimic despre ea. Fiindcă nu a mai revenit, soacra ei a anunțat Protecția Copilului și a fost o echipă, ca să facă anchetă socială. I-am trimis și mesaje pe Facebook, și pe telefon, am rugat-o să se întoarcă la copil, fiindcă îl vor duce la centrul de plasament cei de la Protecția Copilului”, a dezvăluit o rudă Mihaelei Mircea, în exclusivitate pentru SPYNEWS. Mihaela-Sabina Mircea avea domiciliul în Buftea, însă aceasta prefera să locuiască pe unde apucă, cu iubiții de ocazie.

Mihaela Mircea

Sursa – SpyNews