Mihaela Rădulescu a dat cărțile pe față! Vedeta a spus totul despre operațiile estetice pe care le are: „Le fac de câte ori o să am chef”

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram] 11:22, iul 28, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Mihaela Rădulescu are 51 de ani, însă anii nu și-au pus amprenta și pe chipul sau pe trupul ei. Vedeta a avut tot timpul grijă de imaginea pe care a afișat-o, folosindu-se de trucuri de înfrumusețare, dietă echilibrată, dar și de sport.

Nu a ascuns niciodată intervențiile estetice la care a apelat, ba chiar de fiecare dată a povestit în detaliu ceea ce urma să schimbe la aspectul ei fizic. Totuși, au fost și guri rele care au vorbit-o de rău și au spus despre ea că ar avea mai multe intervenții decât a dezvăluit publicului.

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu, adevărul despre operațiile estetice suferite de-a lungul anilor

Vedeta de televiziune nu s-a fericit niciodată să recunoască la ce artificii estetice a apelat pentru a-și întreține chipul. Ea a suferit de-a lungul timpului mai multe intervenții și operații menite să-i îmbunătățească aspectul feței. Totuși, Mihaela Rădulescu continuă să fie pusă la zid, chiar dacă mereu a fost transparentă cu viața ei profesională și personală. Ea spune că s-a obișnuit deja, iar acest lucru nu o mai deranjează deloc.

Citeste si: Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, vacanță împreună! Cum au petrecut cei doi ca o familie?

„Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă e aşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a declarat Mihalea Rădulescu, pentru Click.ro.

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu, despre stilul de viață

Vedata spune că secretul ei este foarte simplu: trebuie să te îngrijești cu sfințenie în fiecare zi. Ea a adoptat încă de cum mulți ani un stil de viață sănătos, care include o dietă echilibrată și bine porționată, dar și multă mișcare. Totodată, fericirea este cheia unei femei frumoase, mai spune ea.

Citeste si: Ce i-a transmis Mihaela Rădulescu lui Max Verstappen, câștigătorul Formula 1 de la Monaco: „Am promis”

„Arăt cum arată multe femei la vârsta mea, mai ales cele care se îngrijesc temeinic, fac sport şi sunt iubite. Nefericirea încurcă groaznic metabolismul, cam tot atât de mult ca lenea.

Sunt mega-activă şi mă trezesc cu chef de viaţă, cu zâmbete, cu energie bună. Nu ţin dietă, nu fac cure de slăbire, nici de detoxifiere. Fac sport zilnic, dorm bine, mănânc orice-mi face plăcere, dar nu în cantităţi mari, nu stau nemâncată mai mult de trei ore, nu mănânc noaptea, nu beau alcool. Râd cu orice ocazie şi nu uit de mine”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă citată.