Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai apreciate femei de la noi din țară și are un fiu superb, Ayan, dar vedeta spune că nu acordat destul timp vieții personale și regretă foarte mult acest lucru.

Mihaela Rădulescu, adevărul despre al oilea copil: „Simt că nu aș da greș cu încă doi, trei copii”

Mihaela Rădulescu și-a dedicat întreaga viață profesiei, iar acest lucur s-a văzut în evoluția ei în televiziune și a milioanelor de aprecieri din partea fanilor.

Cu toate că este o femeie apreciată și are o viață superbă, Mihaela Rădulescu simte că a lăsat lucurile neterminate i ar fi trebuit să se axeze mai mult pe viața personală. Vedeta spune că se simte foarte bine în ipostaza de mamă și i-ar fi plăcut să mai aibă copii. Mihaela Rădulescu a declarat că a făcut demersuri în acest sens, dar nu a putut fi posibil.

„Aş fi făcut mai mulți copii şi ceva mai devreme, în loc să fi fost atât de preocupată de muncă şi succes profesional. Sunt bune şi alea, nu zic nu, dar îmi place să fiu mamă şi simt că n-aş fi dat greş cu încă vreo doi, trei copii”, a mai spus vedeta.

Mihaela Rădulescu a încercat să adopte un copil și nu ar fi fost târziu nici acum, dar pentru că a încercat de mai multe ori, a abandonat pentru moment această idee.

„De multe ori, dar nu s-a potrivit. Nici să fac un copil, nici să-l adopt, am încercat ambele variante. Rămân, pentru moment, la unul şi bun", a declarat Mihaela Rădulescu.

Ce spune Mihaela Rădulescu depsre fiul ei, Ayan

Miahela Rădulescu are o relație foarte bună cu fiul ei și este aproape nedespărțită de el. Într-o postare mai veche de pe contul ei de Facebook, Mihaela Rădulescu a scris un text emoționant despre legătura dintre ea și fiul ei.

„Copiii nostri sunt tot ce nu credeam ca suntem in stare sa fim sau sa facem, ei sunt puterea si slabiciunea duse la extreme, ei ne pun viata in ordinea adevarata, ei ne fac sa alegem fara egoism si ne invata sa cautam in noi insine tot ce avem mai bun, mai de pret, mai luminos... Stiu ca n-am spus ceva fundamental sau nou, dar cred ca asta e cheia cu care ne deschidem cel mai bine sufletul - simplitatea unui gand frumos si real . De mama mandra, mai ales...

Mama lui Ayan”, este mesajul scris de Mihaela Rădulescu pe Facebook, alături de o fotografie cu fiul ei.