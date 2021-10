Mihaela Rădulescu, despre plecarea din România! Cum i s-a schimbat viața de când se iubește cu Felix Baumgartner

In articol:

Mihaela Rădulescu a luat în urmă cu 15 ani decizia de a se muta din România, după divorțul de tatăl băiatului ei. Vedeta a mărturisit într-un interviu recent că ceea ce o leagă în continuare de România sunt emisiunile și proiectele în care este implicată. Celebra prezentatoare tv nu se plânge, dimpotrivă, îi place acest stil de viață. Ea nu regretă decizia pe care a luat-o în urmă cu mai bine de un deceniu.

Viața din Monaco este diferită de cea din România, iar Mihaela Rădulescu a mărturisit că se simte mult mai disciplinată. În momentele în care nu are activitate, ea obișnuiește să îl însoțească pe iubitul ei, Felix Baumgartner, la diferite

evenimente.

„Viața în România, când vin, e realmente agitată. Vin doar pe un proiect, pe o filmare, muncesc și atât. Am plecat de 15 ani. E mult mai bun mediul acolo, ca să zic așa, pentru o disciplină de viață. Poate și pentru că am mai puține lucruri de muncit. În România e mai greu cu filmările, cu proiecte, cu emisiuni. Aici nu am timp să mănânc la ore regulate. Acolo am timp de lucrurile astea și am avut timp în toți anii ăștia acolo pentru că te organizezi cumva și după programul copilului care are școală pe anumite ore, care mănâncă la anumite ore. Acolo trăiesc ceva mai disciplinat la capitolul ăsta, dar la fel de activ.

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Eu trăiesc dintr-un loc în altul, asta și pentru că circul mult pe Planetă, Felix merge în multe locuri, merg cu el când nu am altceva de făcut. E o viață foarte activă, foarte diferită de o viață normală și casnică. Nu mă plâng niciodată, nu îmi e greu, nu sunt aia care să zic că nu mai pot. Mai pot valize toată viața, îmi place genul acesta de viață”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit Libertatea.

Mihaela Rădulescu s-a mutat din România în urmă cu 15 ani [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu, despre zvonurile despărțirii de Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu a mărturisit că secretul relației ei cu Felix Baumgartner este că a vorbit tot mai puțin în presă despre statutul relației lor.

Citeste si: Mihaela Rădulescu, alături de un actor celebru! „Nu am putut rezista să nu-i cer să facem...”Cum a reacționat Felix Baumgartner

„Avem o relație frumoasă! Știi de ce a rămas frumoasă? Pentru că vorbim foarte puțin despre asta și așa va și rămâne. De atâtea ori ne-ați despărțit voi ăștia din presă, încât simt nevoia să vă las așa, mai nedumeriți, în ceea ce ne privește. E totul bine acolo”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Click!.