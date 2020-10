Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu timp de șase ani de zile

In articol:

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu timp de șase ani, chiar dacă multe guri rele nu au crezut în relația lor. Diferența de 11 ani dintre ei nu a fost un impediment, dovedind întotdeauna că vârsta este doar un număr când vine vorba de iubire adevărată. În anul 2014, cei doi au căzut de comun acord că a venit momentul să meargă pe dumuri separate în viață.

Într-un interviu recent, întrebată dacă mai ține legătura cu fostul ei iubit, Mihaela Rădulescu nu a oferit un răspuns clar. Cu toate acestea, vedeta a mărturisit că ce bucură pentru oamenii alături de care și-a petrecut anumite momente speciale din viața ei.

Citeste si: Mihaela Rădulescu: "Nu mi-am pierdut niciodată capul după vreun om însurat"

Citeste si: Ce va zice Andreea Esca acum? Au apărut nişte poze cu Alexia Eram... De la 20 de ani? Foto - evz.ro

„Mă bucură fericirea oricui, cu atât mai mult a celor cu care mi-am împărțit bucăți de viață. Nu sunt genul de muiere care crede că „alta ca mine nu mai găsește”. E un țățism, sincer. Întotdeauna se va găsi o femeie mai potrivită cu un bărbat de care nu mai ești legată. Happy end pentru toți, așa-s poveștile frumoase”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu, la matinalul prezentat de Dani Oțil

Mihaela Rădulescu a recunoscut despărțirea de Felix Baumgartner? „Nu mai vreau să mă mărit!”

Mihaela Rădulescu a făcut primele declarații despre despărțirea de Felix Baumgartner. Ce spune celebra prezentatoare tv despre absența pozelor celor doi de pe rețelele de socializare.

"Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public. Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult.

Nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. Uite, am comasat toate întrebările și-ți dau un singur răspuns. Nu ție, celor curioși – am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea”, a declarat Mihaela Rădulescu, într-un interviu. Citește continuarea AICI.

Sursă: VIVA.