Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre cel mai neplăcut episod de care a avut parte: ”Am alergie la mitocani și bețivi”

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc, fiind o femeie extrem de puternică și sinceră, așa cum și-a obișnuit susținătorii. Fosta parteneră a celebrului prezentator TV, Dani Oțil, și-a adus aminte de un episod extrem de neplăcut, care a avut loc în urmă cu ceva timp.

Vedeta a fost nevoită să scape de un bețiv, lovindu-l în organele genitale.

„ Mi-am făcut o prietenă nouă, dintr-o întâmplare bizară – era în aeroport și un bețiv englez făcea glume proaste la adresa ei. Am intervenit cu texte și, pentru că omul nu se potolea, ba chiar punea și mâna pe ea, am procedat la lovitură cu genunchiul în…. știți voi. Când l-am văzut pe jos, spășit și nedumerit, am plecat liniștite. Nu mai spun că era plin de domni în jur, care n-au avut reacție, decât după – ne-au zâmbit cu respect. Io zic că de frică. Adevărul e că tânăra era cam frumoasă și în beția lui, roșcovanul visa „a black adventure”. Admit că am alergie la mitocani și la bețivi scăpați de sub control. Iar la aia care-și bat nevestele sau copiii, fac și mai urât”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu, în mediul online acum ceva timp.

Mihaela Rădulescu, despre iubita lui Dani Oțil

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format, timp de doi ani, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Prezentatorul TV a anunțat, recent, că va deveni tătic! Iubita lui, Gabriela Prisacariu, este însărcinată cu primul copil, iar cei doi urmează să devină părinți.

În urmă cu ceva timp, după mulți ani de la despărțirea de prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, focoasa brunetă a vorbit pentru prima dată despre fostul iubit, dar și despre actuala iubită a acestuia, care acum așteaptă un copil.

„ Eu vreau să știu dacă și viitoarea soție îmi mulțumește, pentru că, de obicei, femeile au niște ego-uri când aud o frază din asta. Nu o mai halesc pe aia de la care a învățat el nu știu ce pentru tot restul vieții. Așa suntem noi, femeile (râde). Eu sper să mă iubească și actuala lui soție. Sper să înțeleagă că eu realmente mă bucur pentru ei. Unde să o cunosc?! Doamne iartă-mă. Nu am cunoscut-o”, spunea Mihaela Rădulescu.

