Mihaela Rădulescu, dezvăluiri emoționante! Vedeta regetă divorțul de tatăl fiului ei: „Mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune”

Mihaela Rădulescu și tatăl copilului ei au divorțat în 2008, pe când fiul ei Ayan era încă foarte mic. Mai apoi, vedeta s-a mutat la Monacol, acolo unde și-a crescut fiul oferindu-i o viață plină de lux. Totuși, nu a fost ușor. Vedeta dă de înțeles că dacă ar da timpul înapoi ar face totul diferit.

Ea consideră că decizia divorțului nu a fost una înțeleaptă. Mai mult, ea recunoaște că și-ar fi dorit ca Ayan să fie crescut în spiritul unei familii tradiționale și să poată profita de prezența ambilor părinți în viața lui. Nu să se întâlnească cu tatăl său doar ocazional.

„ Recunosc că mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune și să nu destram căsătoria cu tatăl copilui. Are legătura cu copilul. Mi-aș fi dorit ca el să crească în bu la asta unde mama și tata sunt prezenți mereu”, a declarat Mihaela Rădulescu, potrivit protv.ro.

Mihaela Rădulescu, despre plecare la Monaco: „E u n-am vrut să-mi cresc copilul aici”

Vedeta avea o carieră înfloritoare în România, însă după divorțul ei de Elan Schwartzenberg care a fost un subiect foarte mediatizat în presa din țară, Mihaela Rădulescu simțea că are nevoie de o gură de are și de un nou început.

S-a consultat cu tatăl lui Ayan, care a sfătuit-o că ar fi o idee bună să se stabilească în Monaco, iar ea a ascultat sfatul. La început nu a fost deloc ușor, căci prezentatoarea TV părea că nu se va acomoda niciodată, ba chiar a apelat și la ajutor specializat.

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Ăla a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilui. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine.

Mi-am dorit ca fiul meu să aibă o copilărie normală. I-am zis tatălului copilului atunci că eu nu pot să cresc copilul aici, pentru el, nu pentru mine. Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălului lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo. Am fost la psiholog. Am simțit nevoia să abordez un prieten psiholog. Mă mutasem într-o țară nouă și nu-mi găseam locul. Simțeam că nu mă puteam adapta în Monaco. Nu voiam nici să-mi fac prietenii false”, a mai declarat vedeta de televiziune.