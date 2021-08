Mihaela Rădulescu, gest extrem! Și-a dus fiul la o clinică de dezintoxicare: „I-am zis, te rog, știu că e dur...” Iată motivul incredibil

In articol:

Mihaela Rădulescu este genul de mamă care înceracă să fie tot timpul aproape de Ayan, fiul ei din prima căsătorie. Ea regretă enorm că nu a putut sîă-l crească într-o familie tradițională, căci ea și tatăl băiatului au divorțat în urmă cu câțiva ani.

Totuși ea s-a ocupat temeinic de educația lui și a avut grijă să-l țină departe de tentațiile tinereții. Cel mai frică pare să-i fi fost de substanțele interzise, care fac vâlvă printre tineri. Mihaela Rădulescu nu vrea ca fiul ei să fie vreodată tentat să consume stupefiante și a luat o decizie incredibilă pentru a-l convinge să se țină departe de ele.

Ea a luat hotărârea de a-l duce pe tânăr, atunci când acesta avea doar 14 ani, la un centru de dezintoxicare, unde a asistat la scene care cu siguranță l-au lăsat cu gura căscată și îl vor face să se gândească de două ori înainte.

Citeste si: Ce iubiți celebri a avut Mihaela Rădulescu. Mulți au uitat de relația divei cu Dan Chișu

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

„Când avea 14 ani, am făcut o plimbare inițiatică cu el într-un centru de dezintoxicare, în aripa cea mai cruntă, a drogaților în sevraj. Sunt oameni, și copii, și tineri care se dau cu capul de calorifer. E un spectacol care te face să vomiți. Nu vrei să te apropii de droguri. Voiam să vadă ce înseamnă dependența de droguri și viață distrusă. I-am zis, te rog, știu că e dur. Vreau să vezi ce se întâmplă. Cred că am făcut un lucru bun. Reacția lui de după a fost egală cu a mea când am vizitat Auschwitz-ul”, a povestit Mihaela Rădulescu, potrivit cancan.ro.

Mihaela Rădulescu, despre cum l-a ținut la distanță pe fiul ei de relațiile pe care le-a avut

Prezentatoarea TV spune că a încercat să pună o barieră între fiul ei și bărbații care au trecut prin viața ei de-a lungul timpului. Ea a povestit că nici actualul partener de viață nu a făcut cunoștință cu Ayan decât după doi ani de relație cu ea.

Citeste si: Mihaela Rădulescu, dezvăluiri emoționante! Vedeta regetă divorțul de tatăl fiului ei: „Mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune”

„N-am adus niciodată un bărbat în casă în afară de tatăl lui. N-am vrut să vadă niciodată o alltă figură masculină în afară de tatăl lui. Nici măcar Felix când a apărut în casa mea n-a văzut copilul sau casa decât după doi ani. L-am prezentat apoi ca pe un prieten. Cred foarte mult în lucrurile astea”, a mai spus aceasta.