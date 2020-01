Mihaela Rădulescu a pozat goală de mai multe ori de-a lungul timpului. Diva de la Monaco s-a dezbrăcat fără rușine atât în fața fotografilor profesioniști, cât și în ședințe foto private, făcute cu telefonul mobil.

Mihaela Rădulescu a fost dintotdeauna o vedetă nonconformistă. A pozat dezbrăcată sau în ipostaze provocatoare și a vorbit fără perdea despre sex și despre partenerii ei din dormitor. Fosta prezentatoare de televiziune nu s-a sfiit niciodată să folosească un limbaj mai colorat sau să povestească despre partidele ei fierbinți de amor. Vezi cum arăta Mihaela în urmă cu 25 de ani.

Mihaela Rădulescu goală. S-a dezbrăcat fără rușine și a vorbit fără perdea despre partidele ei de sex

"Nu poți să-i zici unei femei că e bătrână decât dacă ți-ai rupt dinții când o mușcai de fund. Așa că mai bine ar fi să mă pupați în fund, în fundul meu sexy", a spus Mihaela Rădulescu drept răspuns la comentariile la adresa vârstei ei. Citește aici cu cine și-a pierdut virginitatea Mihaela Rădulescu.

Ce ar face Mihaela Rădulescu după sex? Tot sex!

"Sunt multe lucruri pe care le faci dacă, într-adevăr, ai făcut dragoste. Dacă acolo a fost atâta iubire încât să fi făcut dragoste. Noi, fetele, o simţim din cap până în picioare. Eu, după ce fac dragoste, aş lua-o de la capăt. Dacă eram băiat, ţi-aş fi spus că după dragoste aş face sex", explica, la un moment dat fosta iubită a lui Dani Oțil.

Mihaela Rădulescu goală. Diva de la Monaco nu și-a ascuns niciodată vârsta

Mihaela Rădulescu este născută pe 3 august 1969, dar nu și-a ascuns niciodată vârsta. Ba dimpotrivă! Mândră de silueta pe care o are la vârsta ei, Răduleasca s-a lăsat pozată în ipostaze fierbinți. A făcut ședințe foto pentru reviste pentru adulți, a pozat sărutându-se cu Daniela Nane și a postat pe conturile ei de socializare fotografii fără sutien sau chiloți, reușind să îi provoace și să îi scandalizeze pe internauți care o urmăresc pe pagina de Facebook și pe contul oficial de Instagram.

Mihaela Rădulescu a recunoscut că a făcut plajă la nudiști, că a primit avansuri de la persoane de același sex sau că a ajuns să facă amor în piscină.

Invitată la o emisiune de televiziune, Răduleasca a răspuns provocării gazdelor show-ului și a mărturisit: „Nu știu pe ce plajă am fost, dar nu aveam nimic pe mine. Am făcut sex într-o piscină și am fost abordată de persoane de același sex. N-am purtat cătușe niciodată, în nici un fel de circumstanțe și n-am fost surprinsă făcând dragoste”.

Mihaela Rădulescu goală și pentru o campanie antifumat

Mihaela Rădulescu a pozat sexy și pentru o campania antifumat.

"Ideea principală a campaniei este să te pună pe gânduri că mai bine faci sex, mai bine gasești cu totul și cu totul alte plăceri în viață decât să fumezi. Sloganul campaniei pleacă exact de aici: "Fumatul chiar este singura ta placere?".

Asta o să vedeți pe toate panourile din țară și din București cu mine, ce-i drept în lenjeria asta foarte sexy. Sper ca oamenii foarte inteligenți și foarte destupați nu numai la minte, dar și la imaginație, vor ințelege că aceasta e singurul motiv pentru care mă aflu în această ipostază", a declarat Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu goală. Cu ce bărbați s-a iubit Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu a avut parteneri celebri. A fost căsătorită de trei ori și a avut relații cu persoane publice. Răduleasca s-a iubit cu Dan Chișu, Dan Bittman, Dani Oțil. În perioada 1994-1999 a fost măritată cu Ștefan Bănică Junior. Din 2014, are o relație cu austriacul Felix Baumgartner, pe care l-a cunoscut la un interviu. Deși sunt împreună de mult timp și locuiesc amândoi la Monaco, Răduleasca nu vrea să se mărite cu Felix.

„Nu avem aşa ceva în plan. Eu nu vreau niciun alt măritiş, vreau doar să fiu fericită, iubita şi preţuită. Câtă vreme simt asta, pot să dau tone de iubire şi dedicare la schimb. Nu mai cred că nişte hârtii ar fi vreo garanţie de rezistenţă în cuplu, cred că doar nişte sentimente trainice pot face asta. Şi aici stăm bine. Suntem un cuplu cu foarte multă libertate de ambele părţi, cu meserii acaparante şi cu o enormă plăcere de a fi împreună, în absolut orice împrejurare. Nu funcţionăm după manual, dar trăim tot ce ne învaţă manualul că e important într-un cuplu. Ce-mi doresc cel mai mult ? Să-mi fac băieţii fericiţi, în primul rând pe Ayan (n.r. fiul ei), şi apoi pe Felix, căci şi ei mă fac fericită şi mândră în atâtea feluri“, spune Mihaela Rădulescu.