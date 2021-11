Mihaela Rădulescu, pe lista invitaților la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu: „Are plicul pregătit. Am vorbit tot”

In articol:

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format un cuplu în urmă cu mai mulți ani, iar la acea vreme toți ochii erau ațintiți asupra lor, căci era o diferență considerabilă de vârstă între cei doi. Așa cum au grăit gurile rele de la acea vreme, relația lor nu a funcționat și au decis să continue pe drumuri separate.

Între timp, ambii și-au refăcut viețile. Mihaela Rădulescă tăriește o frumoasă poveste de dragoste alături de Felix Baumgartner, iar Dani Oțil și-a întemeiat o familie alături de Gabriela Prisăcariu, care în urmă cu câteva luni i-a dăruit și un copil. Cei doi s-au cununat doar civil, urmând ca nunta religioasă să o facă atunci când situația epidemiologică o va permite.

Dacă primul eveniment al prezentatorului TV a fost ceva mai restrând, la al doilea se anunță o petrecere grandioasă, unde vor veni invitați de seamă, printre care și fosta perteneră de viață a lui Dani Oțil, Mihaela Rădulescu. Vedeta a anunțat că are plicul cu invitația pregătită și chiar își dorește să o vadă pe fosta lui iubită la nunta sa cu Gabriela Prisăcariu.

„ Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: «Dani, eu sunt atât de bătrână încât trebuie să-ți căutăm o nevastă». Dar noi eram împreună, în vacanță. Am uitat să o chem la nuntă. Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic’, a declarat Dani Oțil, care a mai adăugat și că ultima parte este doar o glumă spontană.

Dani Oţil, despre cum era relația cu Mihaela Rădulescu

Ei bine, se pare că diferența de vârstă își spunea uneori cuvântul în relația lor. Prezentatorul TV spunea că ori de câte ori încerca să o impresioneze cu una dintre experiențele sale de viață, Mihaela Rădulescu deja încercase acel lucru.

„Mihaela Rădulescu, ori de câte ori eu povesteam ceva tare acasă, acum zece ani, zicea ”păi asta am făcut eu acum zece ani” și te desfundai, îți dai seama. Eu îi ziceam: ”bă, tu știi că eu m-am dat de te tiroliană de pe stâlpul…” și ea zicea: ”tu știi că noi am coborât 15 oameni pe o tiroliană într-o emisiune la mare”. Eu m-am simțit super de [email protected]#$%”, a mai dezvăluit prezentatorul TV.