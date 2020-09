Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner nu s-au mai afișat în mediul online

In articol:

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner u s-au mai afișat împreună în mediul online, ceea ce a ridicat suspiciuni în rândul fanilor. Se zvonește că cei doi ar fi punct relației, iar dovezile sunt destul de greu de combătut. Celebra prezentatoare tv a făcut noi declarații despre viața ei amoroasă. Bruneta nu a confirmat, însă nici nu a negat despărțirea. Cu toate acestea, un lucru e sigur, Mihaela Rădulescu nu vrea să se mărite.

Vedeta susține că trăiește întotdeauna după propriile reguli, de aceea nu va mai fi la fel de deschisă față de public legat de viața ei amoroasă.

"Orice relație neconvențională, mai ales între doi oameni publici, e dezbătută în cel mai convențional mod cu putință de presă și de public. Credeți ce doriți, eu trăiesc numai ce-mi place. Și cred că am dovedit asta de mult.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie. Uite, am comasat toate întrebările și-ți dau un singur răspuns. Nu ție, celor curioși – am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea”, a declarat Mihaela Rădulescu, într-un interviu.

Ultima fotografie din mediul online cu Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner[Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu nu vrea să se căsătorească: „Nu trăiesc ce vor alții”

În interviu, Mihaela Rădulescu a vorbit liber și despre relații viitoare pe care le poate avea cu bărbați din alte țări. Ea susține că dacă acest lucru se va întâmpla, va încerca să nu mai posteze pe internet.

„Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie. Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta.

Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă", a adăugat Mihaela Rădulescu.

Sursă: Viva