Viața amoroasă a Mihaelei Rădulescu a ocupat mult timp prima pagină a ziarelor mondene. Vedeta a fost căsătorită de trei ori, iar ulterior a avut și relații de lungă durată cu bărbați cunoscuți în showbizul românesc. Primul soț al Mihaelei este Bogdan Rădulescu, de la care a păstrat și numele de familie, pentru că cel de fată ”Țiganu” i-ar fi displăcut la momentul respectiv.

Vedeta, prinsă în fapt cu amantul

Răduleasca a fost măritată pentru a doua oară cu Ștefan Bănică Jr., iar ultima dată cu omul de afaceri Elan Schwarzenberg, mariaj din care a rezultat un copil, Ayan. Ulterior vedeta de televiziune a avut o relație de lungă durată cu Dani Oțil, prezentator TV, dar și cu Felix Baumgartner. Mihaela nu a mai ajuns în fața altarului, după ce a pus punct ultimei căsnicii.

Primul soț al Mihaelei i-a pătat imaginea, după ce ar fi prins-o în pat cu amantul. Bogdan Rădulescu a povestit, în urmă cu ceva timp, despre faptul că Mihaela i-a fost infidelă.

„Se împrietenise la facultate cu Brânduşa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenţilor. De atunci au început adevăratele probleme. Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile. Mai treceam şi eu pe la repetiţii, să înţeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seamă…Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neaşteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurenţiu, coleg cu ea de trupă.Pur şi simplu, nu mi-a venit să cred. Am rămas împietrit în uşa camerei. La cât sunt de mare, nu ştiu pe unde a dispărut Laurenţiu din casă. Oricum, el n-avea nici o vină… Mai era ceva de zis?”, a mărturisit Bogdan Rădulescu, fostul soţ al Mihaelei, pentru Libertatea.