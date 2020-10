Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner [Sursa foto: Facebook]

Deşi au apărut tot felul de ipoteze în spaţiul public care anunţau despărţirea Mihaelei Rădulescu de Felix Baumgartner, se pare că în realitate lucrurile stăteau total diferit. Cei doi sunt mai fericiţi ca niciodată şi se iubesc. Au împlinit şase ani de relaţie, iar Felix a marcat momentul cu un clip postat pe reţelele sociale.

In articol:

Citeste si: Mihaela Rădulescu, despre relația actuală cu Dani Oțil, la șase ani de la despărțire: „Întotdeauna se va găsi o femeie mai...”

S-a scris peste tot că nu mai sunt împreună, însă, lucrurile stau complet diferit. Felix Baumgartner i-a făcut un cadou special Mihaelei Rădulescu, după şase ani de relație. Dovada că cei doi se iubesc mai mult ca oricând. Celebrul parașutist i-a făcut Mihaelei Rădulescu o impresionantă declaraţie de dragoste!

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Mihaela Rădulescu, primele declarații despre relația cu cu Felix Baumgartner. A recunoscut despărțirea? „Nu mai vreau să mă mărit!”

Au împlinit şase ani de relaţie

La împlinirea a şase ani de relaţie, Felix a surprins pe toată lumea cu postarea făcută pe rețelele de socializare la adresa iubitei sale. Felix a strâns cele mai frumoase fotografii alături de Mihaela, din cele mai speciale momente petrecute împreună și le-a postat sub forma unui filmuleț. Pe fundal se aude piesa ”Can’t Get You Off My Mind”, tradusă în română ”Nu te pot scoate din mintea mea”, cântată de Lenny Kravitz, dedicată în totalitate Mihaelei Rădulescu. În plus, nu doar cei din mediul online au rămas surprinși de gestul suprem făcut de Felix, ci chiar și Mihaela, care nu se aștepta la o asemenea surpriză!

Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Mihaela Rădulescu, prinsă în pat cu amantul. Primul soț al vedetei a făcut dezvăluiri din căsnicie! ”Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile...”

Fanii cuplului au fost impresionaţi de gestul lui Felix, reacţionând la postarea făcută de paraşutist. Au curs comentarii de laudă şi felicitări la adresa doi îndrăgostiţi.