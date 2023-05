Mihaela Tatu, declarații rare despre fiica Ioana (38 de ani). A plecat de lângă ea în urmă cu un deceniu. Care este relația dintre cele două: „Nu sunt mămoasă. Chiar mi-a reproșat”

In articol:

Mihaela Tatu, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România, a făcut declarații rare despre relația pe care o are cu fiica sa, Ioana. Într-un interviu acordat recent, Tatu a vorbit despre felul în care a crescut-o pe Ioana și despre modul în care au evoluat lucrurile între ele de-a lungul anilor.

Mihaela Tatu se vede rar cu fiica ei

Fanii au rămas surprinși când au văzut asemănarea izbitoare dintre mamă și fiică.

Potrivit jurnalistei, Ioana are acum 38 de ani și locuiește în afara țării, iar ele se văd cam de 3-4 ori pe an. Cu toate acestea, datorită tehnologiei, comunicarea dintre ele este foarte bună și discută des despre diverse subiecte.

"Ne vedem la 3 zile (n.r.: pe cameră), trăiască tehnologia. Ne vedem, vorbim foarte des și punem țara la cale", a declarat Mihaela Tatu.

Despre relația dintre cele două, Mihaela Tatu a precizat că nu a fost niciodată o mamă mămoasă și că a fost mai mult interesată să își construiască fiica astfel încât să fie independentă și să își asume responsabilitatea pentru propriile decizii. De fapt, jurnalista a dezvăluit că Ioana i-a reproșat la un moment dat că nu a fost mai implicată în viața ei și că nu i-a dat mai multe sfaturi și îndrumări.

"Eu niciodată n-am fost mămoasă, sunt o mamă atipică, am fost mai mult în zona de a face lucruri împreună. Nu sunt mămoasă, chiar mi-a reproșat la un moment dat că nu i-am ghidat mai mult hotărârile în viață.

I-am construit personalitatea în așa fel încât să se responsabilizeze, să știe să ia hotărâri în viață și să suporte consecințele, să se gândească de două ori înainte să ia o hotărâre", a mai spus Tatu.

Citește și: Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul partener al Mihaelei Tatu! Fosta prezentatoare TV este pregătită să-și refacă viața, la 60 de ani: „Nu suport în jurul meu așa ceva!”

Cu toate acestea, jurnalista a subliniat că este mândră de fiica sa și că este foarte fericită că a reușit să își construiască o viață frumoasă și împlinită în afara României.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Poza pe Internet într-un tânăr cuceritor, bine făcut, dar ducea o viață dublă. Cu ce se ocupa de fapt un profesor de sport din Craiova- stirileprotv.ro

Cu ce se ocupă Ioana Tatu, fiica de 38 de ani a fostei jurnaliste, peste hotare

Ioana Tatu are 38 de ani și este singurul copil al fostei prezentatoare TV. Tânăra este stabilită de zece ani în Germania și activează ca programator în Berlin. Se vede rar cu mama ei, dar cu toate astea se înțeleg de minune și au o relație cât se poate de specială, fiind mai degrabă ca două surori.

„Ea a fost designer interior și a descoperit matematica în această poveste și acum studiază informatica”, spunea Mihaela Tatu în urmă cu câțiva ani, la TV, despre cariera fiicei sale.

Dacă ar fi să o descrie pe fiica ei, nu ar sta prea mult pe gânduri. Mihaela Tatu este extrem de mândră de reușitele Ioanei, dar și de relația pe care o are cu aceasta, cu toate că a plecat de lângă ea în urmă cu undeceniu: „E înțeleaptă, ea este sfetnicul meu, cu ea mă sfătuiesc când e ceva pentru că are capacitatea de a se degaja și de a vedea dintr-o perspectivă generală toată situația. Am o fată faină! Învățăm una de la alta!”, maispunea Mihaela Tatu despre Ioana în urmă cu ceva timp.

Citeste si: „Și am ales să nasc. Dar Doamne, Doamne a vrut să merg mai departe.” Mihaela Borcea și drumul ei spre vindecare, după traumele trăite- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 mai 2023. Sărbătoare mare! Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Regelui Charles al III-lea ii e rusine cu o parte a corpului sau. Complexul de care sufera monarhul britanic!- radioimpuls.ro