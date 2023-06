Mihai Aftanase, primele declarații după ce l-a făcut K.O. pe Andi Constantin: "A plecat cu ambulanța". Ce strategie a avut? | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Aftanase l-a făcut KO pe Andi Constantin în gala RXF. Mihai Aftanase ne-a vorbit despre presupusa lovitură interzisă de care este acuzat, dar și despre faptul că Andi a plecat la spital cu ambulanța.

Mihai a povestit emoționat despre prietenul său, Robert Ionescu, care l-a susținut încă de la început. Acesta a mai spus dacă se va lupta cu Rafaelo, ce s-a întâmplat între el și Andi Constantin și de ce s-a certat cu fostul lui antrenor.

Mihai Aftanase l-a făcut K.O. pe Andi Constantin

Mihai Aftanase a câștigat lupta împotriva lui Andi Constantin, unde l-a făcut K.O. Mulți spun că această lovitură a fost ilegală, însă Mihai spune cum au stat lucrurile, de fapt. Se pare că și Andi i-a aplicat câteva lovituri în afara regulilor.

"Au fost câteva controverse, pentru că Pitbull și Andi și-au căutat scuze după această înfrângere dureroasă. Andi a ajuns să plece la spital cu ambulanța și de asta ei caută să se scoată într-un fel. Mi-au zis că să îmi fie rușine dacă eu spun public că am câștigat acest meci. Fiecare dintre noi are un antrenor, iar acesta ne face o strategie înainte de meci. Strategia mea înainte de meci a fost să îl las pe el să obosească în prima repriză și atunci când e obosit să îi dau knock-out. Eu am mers la sigur pe strategia făcută de antrenorii mei. Eu nu am vrut să câștig acest meci la decizie, pe mine nu m-a interesat prima repriză, a doua, un K.O. este mult mai spectaculos. Ei sunt ofticați că au pierdut rușinos, iar acum încearcă să își caute scuze. Și Andi a aplicat asupra mea mai multe lovituri de genunchi interzise. Mi-a dat cu genunchiul în cap, la un moment dat mi s-a făcut negru în fața ochilor. Dacă el luptă murdar, lupt și eu murdar. Dacă lovitura mea ar fi fost interzisă, nu mi-ar fi dat victoria atunci pe moment." , a declarat Mihai Aftanase.

Mihai Aftanase îl provoacă la luptă pe Rafaelo

Mihai Aftanase nu renunță la ring și are deja în minte următorul adversar. Este vorba despre Rafaelo, cel cu care a avut numeroase dispute pe TikTok. Iată ce s-a întâmplat între cei doi la gală.

"Aș vrea să mă mai lupt cu o persoană și anume Rafaelo, dacă el ar vrea să intre cu mine, pentru că am avut niște conflicte. Aș slăbi și 20 kg, pentru că eu am 94 kg, doar ca să intru cu el acolo și să îi închid gura, pentru că e cam obraznic. A fost și el ieri la gală, ne-am provocat, a intrat în cușcă, ne-am luat un pic acolo la ceartă și l-au dat afară am înțeles. E normal ca astfel de persoane să fie tari în gură, când știu că sunt păzite de 100 de oameni. Dacă ar fi fost să ne întâlnim pe stradă, ar fi avut capul plecat și se făcea că nu mă vede.", a mărturisit Mihai Aftanase, la WOWnews.

