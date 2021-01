Mihai Albu, mărturisiri despre afacere și despre războiul dintre el și fosta soție, Iulia Albu. „Credeam că nu mai apuc anul ăsta”

In articol:

Anul care a trecut nu a fost unul deloc bun pentru Mihai Albu și nu doar din cauza problemelor cauzate de pandemia de coronavirus care i-a afectat serios afacerea cu pantofi, ci și din cauza războiului pe care-l poartă încă de la divorț cu fosta sa soție, Iulia Albu. Se pare că aceasta nu-l lasă să-și vadă fiica, deși acest lucru a fost stabilit de o hotărâre în instanță.

Afacerea lui Mihai Albu a avut de suferit

Afacerea lui Mihai Albu a avut de suferit din cauza pandemiei de COVID-19. Din cauza răspândirii bolii au fost anulate și interzise toate evenimentele: nunți, botezuri sau spectacole și implicit și numărul comenzilor de pantofi a scăzut. Designerul a făcut tot posibilul pentru a-și salva afacerea.

Deși i- fost greu din punct de vedere financiar, designerul a plătit pensia alimentară a fiicei lui [Sursa foto: Facebook]

„Pandemia a afectat pe toată lumea, iar eu nu fac excepție. Pantofii mei erau pentru ocazii speciale iar piața asta efectiv s-a prăbușit, credeam că nu mai apuc anul ăsta. Am avut însă un moment de inspirație și m-am reinventat, m-am reprofilat pe încălțăminte casual, de foarte bună calitate și la prețuri accesibile. Lucrurile nu sunt roz pentru nimeni, am luat și un credit de la bancă pentru a acoperi nevoile firmei, însă sunt mulțumit de cum merg lucrurile acum”,a declarat Mihai Albu

Mihai Albu plătește pensie alimentară pentru fiica lui, Mikaela

Chiar dacă a fost un an greu pentru el, acesta mărturisește că a plătit în fiecare lună pensia alimentară care a fost stabilită la aproximativ 1.000 de lei.

„Sunt un om responsabil și îmi achit întotdeauna partea mea de cheltuieli pentru fiica mea. Am plătit mereu pensia alimentară și câteodată chiar mai mult, atunci când am considerat că este nevoie, cum ar fi începutul de an școlar. Atunci cheltuielile sunt mai mari și mi se pare de bună-simț să contribui mai mult”, a mai spus designerul.

Nici după 7 ani de la divorț cei doi nu se înțeleg

Războiul dintre el și Iulia Albu în continuă desfășurare

Mihai și Iulia Albu au pus capăt mariajului acum 7 ani, iar de 4 ani au început un proces de custodie pentr fiica lor, proces care nu s-a finalizat nici astăzi. Designerul se plânge că Iulia nu îl lasă să își vadă fiica, chiar dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens.

„Îmi doresc din tot sufletul ca aceste certuri să se oprească. Eu vreau doar să petrec timp cu fiica mea, conform hotărârii judecătorești. Este dreptul ei și al meu, să ne vedem, să vorbim, să petrecem timp amândoi. Nu înțeleg de ce Iulia nu vrea să respecte înțelegerea și nu îmi dă copilul atunci când este dreptul meu legal”, a mai spus Mihai Albu, pentru PlayTech.ro.

Totodată, Iulia Albu a mărturisit că nu vrea să-l lase în preajma fetiței pentru că designerul de pantofi ar fi o persoană violentă fizic și verbal.

„Îmi este teamă să stau în aceeași cameră cu domnul Mihai Albu. Îmi este frică pentru securitatea mea corporală”, a povestit Iulia Albu în urmă cu câteva zile, la ieșirea din sala de judecată.