Mihai Albu, pregătit să ajungă din nou în fața altarului? "Am pe cineva în viața mea. Aș putea să mă recăsătoresc"

Mihai Albu [Sursa foto: Facebook]

Invitat în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, creatorul de modă a dezvăluit că și-a refăcut viața și nu exclude să se recăsătorească, după ce în urmă cu câțiva ani a divorțat de Iulia Albu, cu care are și o fetiță.

Mihai Albu iubește din nou

Designerul a povestit că în prezent este într-o relație serioasă și iubește din nou. Cu toate acestea, bărbatul nu se grăbește să treacă la pasul următor, ci dorește să lase lucrurile să decurgă de la sine.

Mai mult, Mihai Albu a declarat că, pentru a ajunge din nou în fața altarului, va fi nevoie de mai mult timp, căci acum este mult mai atent în această privință, față de trecut: "Dacă se găsește persoana potrivită, aș putea să mă recăsătoresc. Am pe cineva în viața mea. La vârsta mea, eu fac 59 de ani, sunt mai cu băgare de seamă, nu cum am fost în trecut.Trebuie să știi dinainte dacă este iubitoare de înaripate. Dacă îmi vine cu găina acasă? Toată lumea a râs de mine, în ce situație ajunsesem eu.", a precizat Mihai, în cadrul acelei emisiuni.

Mihai Albu, alături de fiica lui[Sursa foto: Facebook]

Cum se descurca designerul în plan profesional?

În ceea ce privește cariera, Mihai Albu se află într-o perioadă prosperă și a primit o mulțime de oferte pentru a pleca în străinătate. Cu toate acestea, bărbatul a decis să rămână în România și să-și crească afacerea, pentru care a muncit din greu.

Creatorul de modă este ajutat de fiica sa în alegerea detaliilor și ține cont cu sfințenie de părerile acesteia, atunci când îi atrage atenția asupra vreunui lucru: "Au fost propuneri să plec din România să lucrez, dar eu am vrut să ies în față cu numele meu, nu sub cineva. Eu m-am respectat mai mult decât m-au respectat alții. Fiica mea se implică în creațiile mele, îmi spune ce anume nu îi place, alege culorile, am ținut cont de două ori de sfaturile ei și a avut dreptate. Am abordat segmentul de încălțăminte ciudată întotdeauna, mie îmi place, e ceva ce mă reprezintă, prețurile pot crește în funcție de complexitate.", a încheiat Mihai Albu, în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.