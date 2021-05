Mihai Albu, revoltat din cauza relației cu fosta soție! Acuzații dure la adresa Iuliei Albu, în direct: „E un fel de răzbunare”

In articol:

Războiul dintre Mihai și Iulia Albu continuă! Celebrul designer s-a prezentat în platoul Teo Show, acolo unde a vorbit despre relația cu fiica lui, cât și cu fosta soție. El a mărturisit că a petrecut 10 zile cu fiica lui, Mikaela. Mihai Albu susține că îi este îngrădit dreptul de a o vedea pe fiica lui.

„Din punctul meu de vedere a fost ok. Am avut-o 10 zile. S-a prelungit vacanța, dacă ar fi fost în timpul școlii, weekend-ul cu Paște ar fi fost la mine, ar fi fost primul weekend din lună. Unele se respectă, unele ba. Tot timpul există motive... Sunt patru zile pe lună, este foarte puțin. Dacă se scade un weekend, eu îmi văd copilul o lună”, a declarat Mihai Albu, la Teo Show.

Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu[Sursa foto: Instagram]

Mihai Albu nu își poate contacta fiica

Mihai Albu a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate. Celebrul designer nu își poate suna propria fiică, deoarece mama ei i-a blocat aproape toate numerele de pe telefonul ei.

Mai mult decât atât, el susține că nu sunt respectate regulile impuse de hotărârea judecătorească cu privire la custodia Mikaelei.

„Mai greu cu vorbitul la telefon. Doar dacă o sun pe fosta soție și Mika e lângă ea, dacă nu, mă sună a doua zi. Mika are telefon, dar îl are restricționat. A spus că îl are pentru a nu sta să se joace. Noi vorbim de apelurile telefonice, Mika le are pe toate, nimeni nu poate să o sune. Nu mi se pare ok, chiar am făcut niște demersuri. Are telefonul restricționat. Are doar două nume pe care le pot suna, al mamei ei și al iubitului mamei ei”, a declarat Mihai Albu.

Fostul soț al Iuliei Albu a făcut de două ori plângere penală împotriva ei, în contextul în care refuza să îl lase să își vadă fiica: „Avem 8 luni de când am făcut o cerere la autoritatea tutelară. S-a întâmplat să vin la ușă (n. red ușa Iuliei Albu) și să fiu refuzat. De două ori am făcut plângere penală pentru nerespectarea hotărârii judecătorești. Dacă e o situație extremă, dacă copilul nu e sănătos sau nu e în localitate, atunci e de înțeles. Ea (n. red. Mikaela) vine cu mare drag la mine”.

El a mai transmis că majoritatea mamelor tind să reacționeze așa când vine vorba de copiii lor. El susține că în viața unui copil, prezența tatălui și a mamei în mod egal este la fel de importantă. „Cam 80% dintre mame procedează cam așa. E un fel de răzbunare. Nu am un program ieșit din comun. Dacă însumezi tot, nu ne vedem nici măcar o lună pe an”, a mai adăugat Mihai Albu.